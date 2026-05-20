Христо Стоичков вдъхна увереност на ЦСКА преди битката за Купата

Носителят на "Златната топка“ призова "червените“ да играят със сърце и характер срещу Локомотив
Легендата на българския футбол Христо Стоичков отправи силно емоционално послание към ЦСКА преди финала за Купата на България срещу Локомотив Пловдив тази вечер.
Бившият капитан на националния отбор и носител на "Златната топка“ за 1994 година, който е и една от най-големите фигури в историята на "армейците“, използва социалните мрежи, за да вдъхне кураж на отбора и привържениците.
"На 20 май не излизат просто 11 играчи на терена. Излиза история. Излиза чест. Излиза сърцето на ЦСКА“, написа Стоичков в профила си, подчертавайки значението на сблъсъка.
Той акцентира върху манталитета, необходим за подобни двубои, като припомни, че финалите не просто се играят, а се печелят с характер, вяра и отдаденост. Стоичков призова футболистите да защитят емблемата и традициите на клуба, както и феновете да бъдат „12-ият играч“ в решителния момент.
Очаква се финалът да премине при сериозен зрителски интерес и напрежение, като и двата отбора ще търсят задължителна победа, която носи не само трофея, но и място в европейските клубни турнири.