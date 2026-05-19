Душан Косич определи групата за финала за Купата

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич определи група от 21 футболисти за финала за Купата на България срещу ЦСКА, съобщиха от клуба.

"Черно-белите" проведоха сутринта последното си занимание преди срещата, а след това отпътуваха на режим в столицата.

В групата на "железничарите" за предстоящия финал попаднаха Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Калоян Костов, Тодор Павлов, Лукас Риян, Мартин Атанасов, Ефе Али, Миха Търдан, Ивайло Иванов, Парвиз Умарбаев, Димитър Илиев, Запро Динев, Франсиско Политино, Каталин Иту, Жулиан Лами, Севи Идриз, Аксел Велев, Мариян Вангелов и Жоел Цварц.

Финалът между Локомотив и ЦСКА е в сряда от 19:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".