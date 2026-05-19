БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община...
Чете се за: 02:30 мин.
Веселина Петракиева е новият директор на дирекция...
Чете се за: 02:12 мин.
Кабинетът предлага минималната пенсия да се увеличи от 1 юли
Чете се за: 03:17 мин.
Ще спечели ли Рене Карабаш "Букър"? Връчват...
Чете се за: 02:00 мин.
БНТ и Столичната община с BANGARANGA PARTY в центъра на...
Чете се за: 04:37 мин.
Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Звезда на C-Block ще загрее публиката преди финала за Купата на България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Роб Мъни ще изпее най-популярните си хитове пред феновете в София.

Роб Мъни
Снимка: bpfl.bg
Слушай новината

Българската професионална футболна лига обявИ, че специален музикален гост на финалната среща за Купата на България ще бъде световноизвестният Роб Мъни (Rob Money) вокалистът и разпознаваемото лице на легендарната група C-Block, чиито хитове през 90-те години на миналия век превзеха класациите в Европа и света.

Преди първия съдийски сигнал на двубоя между Локомотив Пловдив и ЦСКА София на 20 май 2026 г. от 19:00 часа на Национален стадион „Васил Левски", публиката ще има възможност да чуе на живо някои от най-разпознаваемите песни, белязали цяло поколение - сред които „So Strung Out", „Keep Moving" и „Time Is Tickin' Away".

Роб Мъни е артист с дългогодишна международна кариера, който и до днес остава ключова фигура и пазител на наследството на C-Block - един от проектите, оформили звученето на европейската хип-хоп и денс сцена през 90-те.

Със своя характерен глас, автентично присъствие и енергичен сценичен стил той изгражда мост между поколенията - както за феновете, които пораснаха с тази музика, така и за по-младата публика, която открива звученето на онази епоха.

Свързани статии:

Локомотив поиска смяна на главния съдия преди финала на Купата на България
Локомотив поиска смяна на главния съдия преди финала на Купата на България
Чете се за: 00:47 мин.
Душан Косич: Финалите се решават в малките детайли
Душан Косич: Финалите се решават в малките детайли
Наставникът на Локомотив (Пловдив) сподели очакванията си за финала...
Чете се за: 02:07 мин.
#Роб Мъни #Купа на България по футбол 2025/26

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

СОС предлага DARA да стане почетен гражданин на София след триумфа на „Евровизия“
1
СОС предлага DARA да стане почетен гражданин на София след триумфа...
Над 200 деца танцуваха "Bangaranga" пред Арена Бургас в подкрепа на кандидатурата за "Евровизия 2027"
2
Над 200 деца танцуваха "Bangaranga" пред Арена Бургас в...
След победата на DARA: "Bangaranga" оглася училищни коридори
3
След победата на DARA: "Bangaranga" оглася училищни коридори
Германският канцлер Мерц: "Bangaranga" ще бъде шлагер на лятото в цяла Европа
4
Германският канцлер Мерц: "Bangaranga" ще бъде шлагер на...
Кабинетът предлага минималната пенсия да се увеличи от 1 юли
5
Кабинетът предлага минималната пенсия да се увеличи от 1 юли
Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община организираха BANGARANGA PARTY
6
Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община организираха...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
5
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
6
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...

Още от: Български футбол

Представиха книгата, посветена на Христо Бонев
Представиха книгата, посветена на Христо Бонев
Душан Косич: Финалите се решават в малките детайли Душан Косич: Финалите се решават в малките детайли
Чете се за: 02:07 мин.
Строги мерки за сигурност очакват феновете преди финала за Купата на България Строги мерки за сигурност очакват феновете преди финала за Купата на България
Чете се за: 02:22 мин.
Стилиян Петров кани феновете в Бургас на среща Стилиян Петров кани феновете в Бургас на среща
Чете се за: 01:07 мин.
Локомотив Пловдив не иска Мариян Гребенчарски да ръководи финала за Купата на България Локомотив Пловдив не иска Мариян Гребенчарски да ръководи финала за Купата на България
Чете се за: 03:22 мин.
Спартак изкова ценен успех в Монтана Спартак изкова ценен успех в Монтана
Чете се за: 04:02 мин.

Водещи новини

ДОБРЕ ДОШЛА, DARA! Хиляди посрещнаха победителката от "Евровизия 2026" в центъра на София
ДОБРЕ ДОШЛА, DARA! Хиляди посрещнаха победителката от...
Чете се за: 06:47 мин.
У нас
След победата на DARA: Варна гледа "Bangaranga" партито на входа на Морската градина След победата на DARA: Варна гледа "Bangaranga" партито на входа на Морската градина
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Еуфорията "Bangaranga": Светът пее и танцува на песента победител на "Евровизия" Еуфорията "Bangaranga": Светът пее и танцува на песента победител на "Евровизия"
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Оставка в Молдова заради "Евровизия" Оставка в Молдова заради "Евровизия"
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Румен Радев: Българските граждани заслужават регламентирани процеси...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Тристранният съвет не постигна единодушно съгласие по мерките срещу...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Путин в Китай: Руският лидер пристига в Пекин броени дни след...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Веселина Петракиева е новият директор на дирекция „Новини и...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ