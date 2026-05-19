Звезда на C-Block ще загрее публиката преди финала за Купата на България

Българската професионална футболна лига обявИ, че специален музикален гост на финалната среща за Купата на България ще бъде световноизвестният Роб Мъни (Rob Money) вокалистът и разпознаваемото лице на легендарната група C-Block, чиито хитове през 90-те години на миналия век превзеха класациите в Европа и света.

Преди първия съдийски сигнал на двубоя между Локомотив Пловдив и ЦСКА София на 20 май 2026 г. от 19:00 часа на Национален стадион „Васил Левски", публиката ще има възможност да чуе на живо някои от най-разпознаваемите песни, белязали цяло поколение - сред които „So Strung Out", „Keep Moving" и „Time Is Tickin' Away".

Роб Мъни е артист с дългогодишна международна кариера, който и до днес остава ключова фигура и пазител на наследството на C-Block - един от проектите, оформили звученето на европейската хип-хоп и денс сцена през 90-те.

Със своя характерен глас, автентично присъствие и енергичен сценичен стил той изгражда мост между поколенията - както за феновете, които пораснаха с тази музика, така и за по-младата публика, която открива звученето на онази епоха.