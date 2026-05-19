Душан Косич: Финалите се решават в малките детайли

Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич сподели очакванията си за финала за Купата на България срещу ЦСКА в сряда вечер. Специалистът заяви, че е концентриран върху неговия отбор, а не върху проблемите в състава на „червените“.

„Наясно сме колко е важен този финал за нас. На терена ще дадем всичко за клуба и за феновете. Финалите се решават в малките детайли. Искаме да покажем смелост, дисциплина и манталитет на победител", започна Душан Косич.

„Със сигурност искаме да бъдем успешни. Фокусът ни е единствено върху нашето представяне. Не искам да коментирам проблемите в отбора на ЦСКА. За всеки е привилегия да играе пред пълен стадион. Ще бъде трудно за нас, треньорите, защото играчите няма да чуват добре указанията заради шума от трибуните, но затова работим, да участваме в такива мачове. Най-важно е да има мир по трибуните, без ексцесии и атмосферата да бъде на ниво", каза още Косич.

Той не пожела да коментира неявяването на пресконференцията на старши треньора на ЦСКА Христо Янев, който отказа поканата на Професионалната футболна лига.

Косич добави, че отборът му е готов за всички варианти в утрешния финал, включително изпълнение на дузпи.