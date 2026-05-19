НА ЖИВО: Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община...
Веселина Петракиева е новият директор на дирекция...
Кабинетът предлага минималната пенсия да се увеличи от 1 юли
Ще спечели ли Рене Карабаш "Букър"? Връчват...
БНТ и Столичната община с BANGARANGA PARTY в центъра на...
Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за...
Душан Косич: Финалите се решават в малките детайли

bnt avatar logo от БНТ
Наставникът на Локомотив (Пловдив) сподели очакванията си за финала за Купата на България срещу ЦСКА в сряда вечер.

Душан Косич
Снимка: Startphoto.bg
Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич сподели очакванията си за финала за Купата на България срещу ЦСКА в сряда вечер. Специалистът заяви, че е концентриран върху неговия отбор, а не върху проблемите в състава на „червените“.

„Наясно сме колко е важен този финал за нас. На терена ще дадем всичко за клуба и за феновете. Финалите се решават в малките детайли. Искаме да покажем смелост, дисциплина и манталитет на победител", започна Душан Косич.

„Със сигурност искаме да бъдем успешни. Фокусът ни е единствено върху нашето представяне. Не искам да коментирам проблемите в отбора на ЦСКА. За всеки е привилегия да играе пред пълен стадион. Ще бъде трудно за нас, треньорите, защото играчите няма да чуват добре указанията заради шума от трибуните, но затова работим, да участваме в такива мачове. Най-важно е да има мир по трибуните, без ексцесии и атмосферата да бъде на ниво", каза още Косич.

Той не пожела да коментира неявяването на пресконференцията на старши треньора на ЦСКА Христо Янев, който отказа поканата на Професионалната футболна лига.

Косич добави, че отборът му е готов за всички варианти в утрешния финал, включително изпълнение на дузпи.

„Няма треньор, който да иска да се стига до дузпи в такъв двубой. Ако трябва да се стигна до дузпи или продължения, сме готови. Дузпите не са само въпрос на късмет. Имаме двама футболисти в лицето на Димитър Илиев и Парвизджон Умарбаев, които вече са печелили този трофей и това е плюс за младите играчи, защото двамата ще споделят своя опит", заяви треньорът.

#Купа на България по футбол 2025/26 #Душан Косич #ПФК Локомотив Пловдив

