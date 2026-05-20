Локомотив Пловдив и ЦСКА се срещат отново във финал за Купата след шест години

Мариан Николов от Мариан Николов
Шест години след последния им сблъсък за трофея "смърфовете“ и "армейците“ отново се изправят един срещу друг на "Васил Левски“ в битка за Европа

Локомотив Пловдив и ЦСКА се срещат във финала на турнира за Купата на България в един от най-очакваните сблъсъци на сезона. Двубоят е тази вечер от 19:00 часа на Националния стадион "Васил Левски“, а атмосферата обещава да бъде празнична с над 30 000 зрители по трибуните.

Сблъсъкът връща спомените към финала през 2020 година, когато "черно-белите“ триумфираха след изпълнение на дузпи именно срещу столичния гранд. Година по-късно "армейците“ спечелиха последния си трофей в турнира, но оттогава насам загубиха два финала и са амбицирани да сложат край на негативната серия.

Пътят до финала не беше лек и за двата отбора. Пловдивчани елиминираха Дунав Русе, Монтана, Ботев Пловдив и Арда, докато ЦСКА се справи със Севлиево, Локомотив София, ЦСКА 1948 и Лудогорец.

Освен престиж, мачът носи и ключово значение за участие в европейските клубни турнири. Победителят ще си осигури място в квалификациите на Лига Европа, докато загубилият ще трябва да търси алтернативен път през първенството.

И двата тима влизат във финала след колебливи резултати. ЦСКА загуби от Левски и направи равенство с ЦСКА 1948, а Локомотив отстъпи тежко на Арда и Черно море. Това обаче само допълнително засилва интригата около сблъсъка.

Добри новини има и в двата лагера. Треньорът на "смърфовете“ Душан Косич ще разчита на завърналите се след наказания ключови футболисти, докато наставникът на ЦСКА Христо Янев ще има на разположение пълен състав, включително Джеймс Ето’о и Мохамед Брахими.

Очакванията са за равностоен и напрегнат двубой, в който един детайл може да реши съдбата на трофея. Финалът обещава емоции, заряд и футбол на високо ниво - точно както подобава на мач с такава тежест.

