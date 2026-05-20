Стоилов отново събира познато име, Сонко Сундберг е на крачка от трансфер в Гьозтепе

Отборът на Гьозтепе, воден от българския специалист Станимир Стоилов, е на път да осъществи нов входящ трансфер преди старта на сезона в турската Суперлига. Близо до подпис с клуба е гамбийският защитник Ноа Сонко Сундберг, добре познат на българската публика с изявите си за Левски и Лудогорец.

Според информация на турски медии, ръководството на клуба от Измир вече е постигнало договорка както с футболиста, така и с разградчани, които държат правата му до лятото на 2027 година. Очаква се сделката да бъде финализирана в най-скоро време, като 29-годишният бранител вече е в Измир, където ще премине задължителните медицински прегледи.

Привличането на централен защитник се превърна в приоритет за щаба на Стоилов след раздялата с бразилеца Елитон. Именно опитът на Сундберг в турското първенство, където е играл за Сиваспор, е сред основните фактори за избора му.

Връзката между Стоилов и Сундберг също е ключова – двамата работиха успешно заедно на „Герена“, където защитникът изигра 53 мача под ръководството на българския треньор. Това се очаква да улесни адаптацията му в новия отбор.

През последния сезон Сундберг игра под наем в Арис Солун, но не успя да се утвърди като титуляр, записвайки едва 14 участия във всички турнири.