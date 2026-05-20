Христо Бонев: Не сме големи имена, но можем да изненадаме ЦСКА

Легендата на Локомотив Пловдив Христо Бонев коментира предстоящия финал за Купата на България срещу ЦСКА, като подчерта, че най-голямото оръжие на "смърфовете“ е колективът.

В интервю за Nostrabet.com той отказа да даде конкретна прогноза за изхода на срещата, но изрази надежда за успех на пловдивчани.

"Аз не съм по прогнозите, защото каквото кажа, става обратното. Но се надявам Локомотив да спечели. Пожелавам на хората, които ще гледат мача, да останат доволни и от двата отбора“, заяви Бонев.

Той обърна специално внимание на отбора, воден от Душан Косич, като изтъкна сплотеността между футболистите.

"Имаме играчи, които като колектив са нещо, което не сме виждали досега в България. Нямаме големи имена, както други клубове, но ако треньорът намери правилното решение, няма да се учудя, ако спечелим“, допълни легендата.

Бонев, който е играл както за Локомотив Пловдив, така и за ЦСКА, си припомни и моменти от своята кариера, включително периода си в столичния тим и силното поколение в националния отбор от 70-те години.

Според него именно любовта към футбола и отдадеността са били в основата на успехите тогава, а за бъдещето на българския футбол е необходимо по-добро развитие на младите таланти и изграждане на качествена инфраструктура.

Легендарният футболист коментира и предстоящото световно първенство в САЩ, Канада и Мексико, като посочи Англия, Бразилия и Аржентина сред основните фаворити за титлата.