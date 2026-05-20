Исак Соле аут от сметките на ЦСКА за финала на Купата

Христо Янев определи групата на ЦСКА за финала в турнира за Купата на България срещу Локомотив Пловдив. Срещата за трофея ще стартира от 19:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“. Старши треньорът на „армейците“ извади от списъка Исак Соле. Причината е, че националът на ЦАР, който играе като полузащитник, бе заснет да празнува в заведение с футболисти на Левски.

На мястото на Соле влезе Джеймс Ето‘о. Камерунският халф се завръща в групата на „червените“ след натрупани жълти картони.

Тимът от Борисовата градина ще разполага с всичко най-добро за финала срещу пловдивчани. Ето на кои имена гласува доверие Янев:

Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Дейвид Пастор, Иван Турицов, Анжело Мартино, Лумбард Делова, Адриан Лапеня, Факундо Родригес, Теодор Иванов, Андрей Йорданов, Бруно Жордао, Джеймс Ето’о, Макс Ебонг, Петко Панайотов, Илиан Илиев, Лео Перейра, Алехандро Пиедраита, Мохамед Брахими, Йоанис Питас, Леандро Годой.