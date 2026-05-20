Бруно Фернандеш след треньорската рокада в Манчестър Юнайтед: Отборът имаше нужда от промяна

Бруно Фернандеш заяви, че Манчестър Юнайтед е имал нужда от промяна през сезона, след като Майкъл Карик замени Рубен Аморим начело на отбора.

Португалският национал сподели мнението си, след като получи наградата за Футболист на годината на Асоциацията на футболните журналисти, като подчерта, че рокадата е била необходима:

"Когато беше направена промяната, не бяхме далеч от това, което искахме да постигнем – място в топ 4. В същото време клубът имаше нужда от промяна по различни причини, които няма да назовавам“, заяви Фернандеш.

След назначението на Карик през януари „червените дяволи“ подобриха резултатите си и стигнаха до третото място във Висшата лига и участие в Шампионската лига. Очаква се английският специалист да остане начело на тима и занапред.

Капитанът твърди, че новият наставник е внесъл баланс и увереност в състава.

"Майкъл дойде със силна личност, но и със спокойствие за това какво трябва да направи, за да извлече най-доброто от отбора. Той го направи по най-добрия начин“, сподели той.

Фернандеш бе сред играчите, които най-силно се възползваха от промяната, връщайки се в по-офанзивна роля и записвайки един от най-силните сезони в кариерата си.

По повод критиките, че преследва рекорда за асистенции, португалецът бе категоричен:

„Хората могат да имат различни мнения за мен, но не могат да кажат, че не мисля за отбора. Винаги ще се стремя към трофеи, а не към индивидуални награди“, заяви още той.