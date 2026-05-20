Виляреал и Алфонсо Педраса се разделят

Пътищата на Алфонсо Педраса и Виляреал ще се разделят в близко бъдеще. Испанците и защитникът ще сложат край на своите взаимоотношения след края на настоящия сезон в Ла Лига. Така испанецът ще приключи своя 15-годишен престой в редиците на „Жълтата подводница“.

"След като премина през клубната академия, андалусиецът записа общо 234 участия за първия отбор, превръщайки се в един от най-важните играчи в историята на Виляреал, след като спечели Лига Европа през 2021 г. и участва в Суперкупата на УЕФА и полуфиналите на Шампионската лига през 2022 г. Като последен етап, играчът с номер 24 завършва престоя си в отбора, като постига второ поредно класиране за Шампионска лига“, се казва в изявление на клуба.