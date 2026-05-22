В очакване на Мондиал 2026: Какво ще предложи БНТ на зрителите

БНТ ще излъчва световното първенство по футбол, което ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Мексико и Канада.

Обществената телевизия ще ви направи свидетели на всичиките 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

По този повод в предаването "Денят започва" гости бяха директорът на Дирекция Спорт Ивайло Ангелов и спортният журналист Тереза Мутафчиева.

"Предстои ни нещо нечувано, за първи път се прави световно в такъв формат. БНТ ще предава ексклузивно всички мачове, което само по себе си е огромно, страхотно предизвикателство за всички, които се захващат с подобен род събития. Разбира се, няма да изневерим на себе си, освен всичките мачове ще предложим и съпътстващо студио Трето полувреме", обясни Ивайло Ангелов.

"Мачовете, които са в най-гледаемите часове, които са преди 12 и около 12, ще бъдат опаковани със студиа. От 106 мача, 56 мача ще бъдат със студиа и съпътстващите програми", добави Ангелов.

Първото студио за деня ще бъде в 9:10 ч., а Тереза Мутафчиева разкри подробности за формата на предаването "Начален удар".

"Една от ролите ми по време на Мондиала ще бъде свързана със сутрешното предаване, което дава един тласък на деня, който предстои. В случая ще имаме ко-водещи, хора, които са разпознаваеми в социалните мрежи", разкри Тереза Мутафчиева.

Водещи на "Начален удар" ще бъдат още Павел Апостолова-Сеганов и Моника Симеонова.

"Ще има инфлуенсъри, които да добавят допълнителна стойност на съдържанието, като футболен анализ, такъв какъвто предлагат на своята многохилядна аудитория в социалните мрежи. А също така ще има гости от културния, музикалния живот. Така че мисля, че ще бъде едно много интересно предаване, свързано с футбол, с живота в Щатите, репортерски включвания, всичко", обясни Мутафчиева.

"Започваме на 11 юни, четвъртък, в 22:00 часа българско време с мача Мексико - Република Южна Африка. Нашето студио ще започне в 20:30, час и половина по-рано, естествено и церемонията по откриването. Ще има три откривания, другите ще бъдат в Торонто и в Лос Анджелис в следващите два дни", разясни Ангелов.

В Мексико ще бъдат и едни от специалните гости в студиата на БНТ по време на събитието.

"За откриването в Мексико ще бъдат Валери Божинов и Андреа Банда Банда", разкри директорът на Дирекция Спорт.

Спортният журналист Стефан Георгиев ще коментира финала на Мондиал 2026.

"Очаквам празник. Очаквам футболът да си свърши работата и така както е на всяко едно такова първенство светът да говори за футбол. Мисля, че имаме нужда от това. Мисля, че Мондиала дава една отлична възможност да забравим всички злободневни неща, които ни тормозят и просто да се порадваме на любимата игра", каза Тереза Мутафчиева, която през втората половина на първенството ще бъде и репортер на място.

"Единственото, което мога да добавя, е, че имам леки опасения около нивото на футбола с този формат. Шоуто е гарантирано, но качеството... Много мачове, много отбори, не за сметка на качеството, но всичко се комерсиализира вече. Така че не може да вървим в обратна посока", добави Ангелов.

