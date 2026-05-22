Ню Йорк с достъпни билети за Мондиал 2026, но финалът достига космически цени

Точно три седмици остават до началото на световното първенство по футбол през 2026 година в САЩ, Мексико и Канада, а интересът към турнира вече достига изключително високи нива. Очакванията са това да бъде най-скъпото издание в историята на надпреварата, като цените на билетите предизвикват сериозен интерес и дискусии.

В Ню Йорк местните власти въведоха нов модел на ценообразуване, при който стойността на билетите може да се променя в зависимост от търсенето. На този фон бе обявена и инициатива за по-достъпни пропуски – хиляда билета на цена от 50 долара ще бъдат предоставени за мачовете на стадион "MetLife“, но само за жители на града.

Тези билети ще важат за 7 от общо 8 срещи, които ще се проведат на съоръжението, като единственото изключение е финалът на 19 юли. Именно за решителния двубой цените вече достигат внушителни стойности – някои места се предлагат за близо 33 хиляди долара.

Въпреки високите разходи, свързани с пътуване, визи и настаняване, очакванията са стадионите да бъдат пълни. Интересът към световното първенство остава огромен, а за мнозина присъствието на подобен форум е преживяване, което се случва веднъж в живота.

Всичко най-интересно около Мондиал 2026 зрителите ще могат да проследят в ефира на БНТ, която ще излъчва мачовете и ще предлага богата съпътстваща програма.

