Трабзонспор триумфира с Купата на Турция за 10-и път в историята си

Трабзонспор спечели Купата на Турция за 10-и път в историята си. Във финала, игран в Анталия, тимът на Фатих Теке победи Коняспор с 2:1. И двете попадения за триумфа бяха дело на Пол Онуачу.

Футболистите на Коняспор може да съжаляват, защото при 1:1 Енис Барди пропусна дузпа.

Онуачу откри резултата в 18-ата минута, а състава от Коня изравни в началото на втората част с попадение на Джаксън Мулека.

В 79-ата минута Трабзонспор също получи дузпа и Онуачу донесе успеха за своя състав.