Пеп Гуардиола на раздяла с Манчестър Сити: Сега е перфектният момент, няма да имам тази енергия всеки ден

Мениджърът на английския футболен гранд Манчестър Сити – Пеп Гуардиола, заяви на последната си пресконференция начело на отбора, че сега е правилният момент да напусне.

Испанският специалист прекара 10 години в „синята“ половина на Манчестър, а през това време изведе тима до 20 значими трофея. Под негово ръководство Манчестър Сити премина през най-успешния период в своята история, но настоя, че клубът се нуждае от нов мениджър с нова енергия.

„Много съм доволен. Не знам правилните думи. Щастлив и горд, може би. Това беше преживяването на живота ми, иначе нямаше да съм тук десет години. Не мога да бъда по-благодарен за любовта и привързаността, не само днес, но за много години. Нищо повече. Сега е моментът. Не е сякаш съм си легнал един ден и на следващия съм казал: „Сега е времето“. Такъв е процесът, чувствам го отдавна. Клубът уважава мен и решението ми и е готов. Тази професия, тя е на „Селхърст Парк“, „Анфийлд“, в Мадрид и отново в Мадрид, ФА Къп – сега трябва да живея живота си и да видя какво ще се случи. Клубът се нуждае от нов мениджър, нова енергия, с тези невероятни играчи, които има в момента, да започне да пише нова глава“, каза Пеп Гуардиола пред медиите, цитиран от „Скай Спортс“.

Наставникът на „гражданите“ ще поеме нова роля като глобален посланик, но в нея той единствено ще представлява отбора по света, а няма да участва във вземането на решения.

„Когато говорихме, казах, че бих искал да остана част от този клуб, но не като мениджър. Няма да взимам никакви решения. Единствено ще бъда част от клуба, ще го представлявам. Не в ежедневните решения, не пред състава, а винаги зад кулисите“, обясни испанецът.

Попитан дали енергията е оказала влияние върху решението да напусне, Гуардиола отговори:

„Абсолютно. Чувствам, че няма да имам тази енергия всеки ден, с очакванията да се борим за титлата. Познавам себе си, сега все още имам тази енергия, но чувствам, че няма да я имам в бъдеще. Минаха 10 години. Не става дума за амбиция. След 10 години, окей, Пеп, време е да се преместиш, да има нови лица. Сега е перфектният момент.“

В десетилетието начело на Манчестър Сити Пеп Гуардиола донесе на отбора шест титли от Висшата лига, три Купи на Футболната асоциация, пет трофея за Купата на лигата, три от „Къмюнити Шийлд“, Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство.

„Когато си спечелил 20 титли като мениджър, трябва да продължиш да печелиш, иначе те уволняват. И затова бях тук 10 години, но има и повече. Имам много спомени, специално е“, заяви Гуардиола.

Испанецът напуска Сити като един от най-успешните мениджъри в историята на английския футбол, единствено зад сър Алекс Фъргюсън по брой титли от Висшата лига.

„Един от най-големите комплименти, които получих, е съобщението от сър Алекс Фъргюсън от вчера и то ме направи толкова щастлив. Получих съобщения и от Кевин де Бройне, от Ману (Аканджи). И това ме прави толкова щастлив. Дадох всичко от себе си до последната капка. Тръгвам си в мир с душата си. Дадох всичко на този клуб. Много хора бяха въвлечени в това“, каза той.

На въпрос кое го кара да се гордее най-много, Гуардиола отвърна:

„Този въпрос трябва да бъде към хората. Надявам се, че са се насладили да ни гледат как играем. Моментите бяха забавни. Играхме много добре. Спечелването на първата Висша лига е важна и разбира се не мога да пропусна Шампионската лига, но всичките трофеи са ценни. Ноел Галахър (бел. авт. член на популярната британска група „Оейзис“ и привърженик на Манчестър Сити) ми каза преди няколко години: „Преди не можехме да спечелим четири мача подред, а сега имаме четири поредни титли.“ И аз казах: „Еха!“ Да бъда част от това ме кара да се гордея, толкова съм щастлив.“

Той все още не знае дали ще се завърне в треньорската професия в близкото бъдеще, но не отхвърли тази възможност.

„Много хора ми казаха: „След три месеца ще се върнеш“, а аз отговорих „Може би.“ Не мисля, че ще стане толкова скоро, ще отнеме малко време, но трябва да докажа нещо на себе си. Не са просто 10 години тук, играхме на всеки три дни за толкова години. Сега трябва да си поема дъх и да релаксирам“, заяви испанецът.