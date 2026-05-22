Майкъл Карик остава начело на Манчестър Юнайтед до 2028 година

Манчестър Юнайтед официално потвърди, че Майкъл Карик ще продължи да води отбора, след като подписа нов договор до 2028 година, съобщиха от клуба.

It's Carrick, you know



We are delighted to announce Michael Carrick will continue as our head coach, having signed a new contract. — Manchester United (@ManUtd) May 22, 2026

44-годишният специалист пое тима в средата на сезона след раздялата с Рубен Аморим през януари и успя бързо да стабилизира представянето на „червените дяволи“. Под негово ръководство Юнайтед си осигури участие в Шампионската лига още три кръга преди края на кампанията и завърши на трето място във Висшата лига.

Карик записа 11 победи в 16 мача, като освен резултатите, впечатление направи и подобрената атмосфера в съблекалнята и игровият облик на отбора.

„От момента, в който пристигнах тук преди 20 години, усетих магията на Манчестър Юнайтед. Да ръководя този клуб е огромна чест. Тази група играчи показа, че може да отговори на високите стандарти, които се изискват тук. Сега е време да продължим напред с амбиция“, заяви Карик.

Назначението му идва след като той беше предпочетен пред други кандидати за поста, сред които Рууд ван Нистелрой и Оле Гунар Солскяер, в чийто щаб самият той работеше преди време.

Директорът по футбол в клуба Джейсън Уилкокс също изрази подкрепата си към решението: „Майкъл напълно заслужи тази възможност. Освен резултатите, той донесе подход, който отговаря на традициите и ценностите на Манчестър Юнайтед.“

С новия договор ръководството на клуба ясно показва доверие към Карик и желанието си да гради дългосрочен проект, насочен към завръщане на отбора сред водещите сили в европейския футбол.