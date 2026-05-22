БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха...
Чете се за: 03:00 мин.
БНТ показа историческия успех на България на...
Чете се за: 03:40 мин.
Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този...
Чете се за: 01:57 мин.
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни...
Чете се за: 07:55 мин.
Министър Абровски: Кадровите промени са нормални за всяко...
Чете се за: 09:00 мин.
"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че...
Чете се за: 03:45 мин.
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Майкъл Карик остава начело на Манчестър Юнайтед до 2028 година

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Запази

Бившият халф получи дългосрочен договор след силни резултати и класиране за Шампионската лига

Майкъл Карик остава начело на Манчестър Юнайтед до 2028 година
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Манчестър Юнайтед официално потвърди, че Майкъл Карик ще продължи да води отбора, след като подписа нов договор до 2028 година, съобщиха от клуба.

44-годишният специалист пое тима в средата на сезона след раздялата с Рубен Аморим през януари и успя бързо да стабилизира представянето на „червените дяволи“. Под негово ръководство Юнайтед си осигури участие в Шампионската лига още три кръга преди края на кампанията и завърши на трето място във Висшата лига.

Карик записа 11 победи в 16 мача, като освен резултатите, впечатление направи и подобрената атмосфера в съблекалнята и игровият облик на отбора.

„От момента, в който пристигнах тук преди 20 години, усетих магията на Манчестър Юнайтед. Да ръководя този клуб е огромна чест. Тази група играчи показа, че може да отговори на високите стандарти, които се изискват тук. Сега е време да продължим напред с амбиция“, заяви Карик.

Назначението му идва след като той беше предпочетен пред други кандидати за поста, сред които Рууд ван Нистелрой и Оле Гунар Солскяер, в чийто щаб самият той работеше преди време.

Директорът по футбол в клуба Джейсън Уилкокс също изрази подкрепата си към решението: „Майкъл напълно заслужи тази възможност. Освен резултатите, той донесе подход, който отговаря на традициите и ценностите на Манчестър Юнайтед.“

С новия договор ръководството на клуба ясно показва доверие към Карик и желанието си да гради дългосрочен проект, насочен към завръщане на отбора сред водещите сили в европейския футбол.

#ФК Манчестър Юнайтед #Майкъл Карик

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

9-годишният Кубрат от Варна се класира на 6-о място на Световното първенство по кордова акробатика
1
9-годишният Кубрат от Варна се класира на 6-о място на Световното...
DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"
2
DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка между уволнението и разкрития за границата с Турция
3
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка...
Втората задължителна матура започва в 8.30 ч. и ще продължи 4 часа
4
Втората задължителна матура започва в 8.30 ч. и ще продължи 4 часа
Рекордни цени на имотите за краткосрочен наем в София около "Евровизия 2027": 18 000 евро за четири нощувки
5
Рекордни цени на имотите за краткосрочен наем в София около...
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура по профилирана подготовка
6
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура по...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: Европейски футбол

Пеп Гуардиола напуска Манчестър Сити след десетилетие на доминация (ВИДЕО)
Пеп Гуардиола напуска Манчестър Сити след десетилетие на доминация (ВИДЕО)
Алваро Арбелоа потвърди раздялата си с Реал Мадрид Алваро Арбелоа потвърди раздялата си с Реал Мадрид
Чете се за: 01:40 мин.
Арне Слот за Мохамед Салах: Преди раздялата ни обединява една цел - да направим Ливърпул по-силен Арне Слот за Мохамед Салах: Преди раздялата ни обединява една цел - да направим Ливърпул по-силен
Чете се за: 01:57 мин.
Европа следи Хулио Веласкес, италианци и французи с интерес към треньора на Левски Европа следи Хулио Веласкес, италианци и французи с интерес към треньора на Левски
Чете се за: 01:37 мин.
Брюж спечели титлата в Белгия за 20-и път в историята си Брюж спечели титлата в Белгия за 20-и път в историята си
Чете се за: 01:07 мин.
Гледайте европейското първенство по Socca 6 и битката на българските национали по БНТ 3 Гледайте европейското първенство по Socca 6 и битката на българските национали по БНТ 3
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха всичко по пътя си
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха всичко по пътя си
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този път по друго дело Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този път по друго дело
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
След съдебното решение за Петьо Еврото: Коментари в парламента за решението на първа инстанция След съдебното решение за Петьо Еврото: Коментари в парламента за решението на първа инстанция
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Министър Абровски заяви, че ще се бори с олигархията в земеделието Министър Абровски заяви, че ще се бори с олигархията в земеделието
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ
Чете се за: 07:55 мин.
Спорт
БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Българската делегация беше приета от Лъв XIV
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
90-годишен лекар продължава да лекува пациенти в петричко село
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ