Брюж спечели титлата в Белгия за 20-и път в историята си

Тимът на Брюж стана шампион по футбол на Белгия за 20-и път в историята си и за пети път в последните седем години, след като направи равенство при гостуването си на Мехелен.

"Синьо-черните" се възползваха от грешката на преследвача си Юнион Сен Жилоаз, който стигна само до 0:0 с Гент, за да запазят преднината си от четири точки един мач преди края на шампионата.

Титлата осигурява правото на Брюж да участва за трета поредна година в групите на Шампионската лига. Брюж стигна до осминафиналите през 2025 г., а през този сезон отпадна на плейофите от бъдещия полуфиналист Атлетико Мадрид, като в групите победи Монако с 4:1, Олимпик Марсилия с 3:0 и направи 3:3 с Барселона.

Сезонът не бе лесен за тима, който бе трети в средата на кампанията. Брюж се раздели с треньора си Ники Хейен в началото на декември, който бе заменен от хърватина Иван Леко.