Енрике Рикелме обяви кандидатурата си за президент на Реал Мадрид

Испанският бизнесмен влиза в битката срещу Флорентино Перес, като има срок до събота да внесе официално документите си

Снимка: БГНЕС
Испанският предприемач Енрике Рикелме направи първата стъпка към участие в президентските избори на Реал Мадрид, след като официално уведоми Избирателната комисия за намерението си да се кандидатира.

Съгласно правилата на клуба, всеки кандидат трябва да заяви участие поне 48 часа преди подаването на окончателната кандидатура. Така Рикелме използва максимално крайния срок, като има време до 23 май, за да финализира документите си.

Това обаче е само началото на процеса. Пред бизнесмена и неговия екип стои сериозно предизвикателство - да покрият строгите изисквания за участие. Сред тях са осигуряването на финансова гаранция в размер на 15% от бюджета на клуба (около 187 милиона евро), както и съставянето на управителен екип с необходимия брой членове и дългогодишен членски стаж.

Рикелме вече работи по оформянето на своя проект, с който да убеди членовете на клуба и да се изправи срещу дългогодишния президент Флорентино Перес, който управлява "белия балет“ общо 23 години, включително последните 17 без прекъсване.

Неофициално се появиха и първи имена, които могат да влязат в неговия екип, сред които представители на бизнеса и хора, свързани с клуба. Очаква се кандидатурите да бъдат разгледани в кратки срокове, а при наличие на повече от един претендент изборите да се проведат в началото на юни.

"Имам за цел да представя проект за бъдещето на Реал Мадрид – амбициозен и вдъхновяващ, който да върне водещата роля на членовете като истински собственици на клуба“, заявява Рикелме в официалното си писмо до Избирателната комисия.

Последният път, когато в клуба се проведоха реални избори с повече от един кандидат, беше през 2004 година. Оттогава насам Флорентино Перес печели всички мандати без конкуренция.

