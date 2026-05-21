Обрат: Мануел Нойер ще пази вратата на Германия и на Мондиал 2026

Ветеранът Мануел Нойер е включен в състава на Германия за световното първенство и се очаква да бъде титулярен вратар на Мондиала това лято. 40-годишният играч на Байерн Мюнхен първоначално се оттегли от националния отбор през 2024 г. след 15 години и 124 мача, кулминацията, на които беше титлата на Мондиал 2014.

Сега той е извикан от треньора Юлиан Нагелсман, защото другият основен вратар на Бундестима Марк-Андре Щеген е контузен, а бившият дългогодишен капитан на отбора има много повече опит на големи първенства от Оливер Бауман, който игра във всички квалификации.

Турнирът от 11 юни до 19 юли в САЩ, Мексико и Канада ще бъде петото световно първенство за ветерана Нойер. Германия е четирикратен световен шампион, но отпадна в груповата фаза на последните две издания през 2018 и 2022 г.

Част от окончателния списък с 26-те играчи на Германия, посочени от Нагелсман, е и тийнейджърът на Байерн - Ленарт Карл.

Разширен състав на Германия за Мондиал 2026:

Вратари: Оливер Бауман (Хофенхайм), Мануел Нойер (Байерн), Александър Нюбел (Байерн)

Защитници: Валдемар Антон (Борусия Дортмунд), Натаниел Браун (Айнтрахт Франкфурт), Йозуа Кимих (Байерн), Давид Раум (РБ Лайпциг), Антонио Рюдигер (Реал Мадрид), Нико Шлотербек (Борусия Дортмунд), Йонатан Та (Байерн), Малик Тиав (Нюкасъл Юнайтед)

Полузащитници: Паскал Грос (Брайтън), Феликс Нмеча (Борусия Дортмунд), Александър Павлович (Байерн), Ангело Щилер (Щутгарт), Надим Амири (Майнц), Максимилиан Байер (Борусия Дортмунд), Леон Горецка (Байерн), Ленарт Карл (Байерн), Джамал Мусиала (Байерн), Флориан Вирц (Ливърпул)

Нападатели: Кай Хаверц (Арсенал), Джейми Левелинг (Щутгарт), Лерой Сане (Галатасарай), Дениз Ундав (Щутгарт), Ник Волтемаде (Нюкасъл Юнайтед).