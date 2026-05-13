Мануел Нойер остава в Байерн Мюнхен още една година

Мануел Нойер е все по-близо до това да продължи кариерата си в Байерн Мюнхен, след като е постигнал договорка с ръководството на клуба за нов контракт. Според информация на „Скай Спортс“ всички детайли между двете страни вече са уточнени, а новото споразумение ще бъде до лятото на 2027 година.

Настоящият договор на опитния страж изтича следващия месец, но германският шампион е решил да запази доверието си към своя капитан.

Очаква се официалното потвърждение да бъде направено след последния мач на Байерн за сезона в Бундеслигата срещу Кьолн в събота.

Според информацията именно финансовите условия са били основната тема в преговорите, като Нойер е приел намаление на заплатата си, за да остане на „Алианц Арена“.

38-годишният вратар премина в Байерн от Шалке 04 през 2011 година и се превърна в една от най-емблематичните фигури в историята на клуба. С баварците той спечели 13 титли на Германия, както и два трофея от Шампионската лига, наред с множество други отличия.