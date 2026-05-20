Испания без Фермин Лопес на Мондиал 2026

Фермин Лопес ще пропусне световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, което ще започне на 11 юни и ще продължи до 19 юли в ефира на БНТ. Лошата новина съобщи самият футболист на Барселона, използвайки своите профили в социалните мрежи. Испанецът се подложи на операция на крака, която претъпя успешно.

На 17 май полузащитникът счупи метатарзалната кост на десния си крак по време на победата с 3:1 над Реал Бетис в 37-ия кръг на Ла Лига. Той беше част от разширения състав на испанците за Мондиал 2026.

"Операцията премина много добре и вече мисля за завръщането си по-силен физически и психически. Животът и футболът могат да бъдат жестоки, когато най-малко очакваш или заслужаваш, но трябва да приемеш, че всичко това е част от пътуването. Това е много труден момент за мен и поредно предизвикателство в кариерата ми, което ще преодолея - не се съмнявайте в това. Сега моята задача е да подкрепям националния отбор и съотборниците си от вкъщи. Благодаря на всички от сърце за подкрепата и загрижеността им“, написа футболистът в социалните мрежи.

Този сезон Лопес е изиграл 48 мача във всички турнири, отбелязвайки 13 гола и давайки 17 асистенции. Той е част от националния отбор, спечелил Евро 2024 и Олимпийските игри в Париж.

Действащите европейски шампиони са в група H, където ще спорят с Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай.