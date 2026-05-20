МОН публикува отговорите на матурата по български език
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към...
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането...
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът...
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български...
Мартин Георгиев с нова роля в АЕК Атина

Спорт
Българинът ще бъде преквалифициран от следващия сезон в редиците на гърците.

Снимка: AEK F.C./X
Мартин Георгиев ще има нова роля в АЕК Атина. Българският национал ще поеме функциите на десен бранител в редиците на гърците през следващия сезон. Това подчерта журналистът Костас Кецецоглу, който следи процесите в гръцкия шампион пред радио bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

В анализа си за края на сезона и планирането на новия Кецецоглу потвърди думите на спортния директор Хавиер Рибалта, който преди 10 дни също говори за новата кампания и подчерта тази роля за българина.

Способността на Мартин Георгиев да играе като класически бек се разглежда много сериозно, като мениджърите на отбора целят да включат българския ас на тази позиция през новия сезон. Същевременно способността на българина да играе и на двете позиции, централен защитник и краен бранител, му гарантират място във всяка среща да бъде на пейката като алтернатива“, обясни журналистът.

Странно или не, кой знае каква селекция в АЕК през лятото не се очаква. Единствено желанието на цялото ръководство да се вземе още един вратар ще бъде удовлетворено от собственика на клуба Мариос Илиопулос. Искането на старши треньор за още един централен защитник е получило отказ от човека, който осигурява финансирането.

Като първостепенна задача в момента е удължаването на договорите на мексиканския халф Орбелин Пинеда и на сръбския нападател Лука Йович, като споразуменията и на двамата изтичат през юни 2027-а година.

Също така стана ясно, че АЕК (Атина) отново ще направи лагер в Нидерландия, като скоро ще бъдат определени и точните дати съобразно жребия за Шампионската лига, както и контролните срещи по време на лагера.

