Падерборн удържа Волфсбург и запази мечтата си за Бундеслигата жива

от БНТ
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Първият плейоф за място в елита завърши 0:0, а реваншът е в понеделник вечер в Падерборн

Снимка: AP Photo
Волфсбург и Падерборн завършиха 0:0 в първия плейофен мач за място в Бундеслигата. Домакините имаха повече инициативата, но не успяха да намерят път към вратата на стабилния Никлас Займен.

Падерборн започна смело и още в 9-ата минута можеше да поведе, но Кастанеда не успя да преодолее защитата на Волфсбург след корнер. Постепенно домакините наложиха натиск, а Дагим пропусна най-чистата им възможност през първата част, след като излезе на добра позиция, но Займен спаси.

След почивката Волфсбург засили натиска и почти изцяло пренесе играта в половината на съперника. Ериксен опита няколко удара от дистанция и статични положения, а Герхардт беше близо до гол с глава, но топката премина покрай вратата.

Най-драматичният момент дойде в 84-ата минута, когато Падерборн можеше да стигне до късен успех. Билбия се измъкна зад защитата и преодоля вратаря Грабара, но Вавро и Меле изчистиха пред голлинията и спасиха Волфсбург.

В добавеното време гостите останаха с човек по-малко, след като Йона Щикер получи два жълти картона в рамките на минута. Това обаче не промени резултата.

Реваншът, който ще реши кой ще играе в Бундеслигата през следващия сезон, е в понеделник вечер в Падерборн.

#ФК Падерборн #Бундеслига 2025/2026 #ФК Волфсбург

