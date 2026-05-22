По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пламен Абровски: Кадровите промени са нормални за всяко управление

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 04:00 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Кадровите промени са нормални за всяко управление. Това коментира в „Денят започва“ министърът на земеделието Пламен Абровски във връзка с кадровите промени в системата на БАБХ.

Попитан защо е освободил предишното ръководство д-р Мавровски, министърът заяви:

„Наистина не мога да разбера цялата тази истерия около това действие. Всеки един министър във времето назад е правил кадрови промени. Дори министър Христанов, моят предшественик, когато дойде освободи шефа на БАБХ, нямаше истерии, нямаше проблеми. Това е нещо абсолютно очаквано. Всяко едно управление си има собствен екип.“


Министърът направи и по-широк коментар за развитието на ветеринарната система у нас и предишни кадри в нея:

„Ако върнете назад във времето, аз съм част от системата от 2004 година, тази агенция е имала директори, пред които г-н Мавровски може само да се прекланя. Директори, които са били с много сериозни европейски връзки, директори... Ветеринарната наука в България по времето на проф. Коко Белев беше издигната на световно ниво. България е една от страните, създали Световната организация по здравеопазване и опазване на животните преди над 100 години.“

Попитан дали има приемственост в агенцията въпреки кадровите промени, министърът заяви, че има такава.

„Има, има приемственост. Никой не е отрекъл това, което той е казал. Даже ако видите проф. Янчева е с абсолютно безупречна репутация и аз съм убеден, че тя ще награди г-н Мавровски.“

В разговора беше поставен и въпросът за сигналите за нарушения на граничния пункт „Капитан Андреево“. Министърът обясни, че трябва ясно разграничение между административни нарушения и престъпления.

„Аз понеже съм адвокат, юрист по образование, нека да правим разлика между нарушения и престъпления. Това, за което говори господин Мавровски, аз лично не можах да се ориентирам въпреки юридическите си познания. Какво е? Дали е нарушение или престъпление? И друго нещо, което не можах да разбера. При положение, че той ръководи тази агенция 3 месец, защо чак сега започва да говори за „Капитан Андреево“? В крайна сметка, това е наша отговорност - да пазим Европейския съюз. Ние сме външна граница."

"Просто имаше един крещящ пиар. Вижте какво правят ви Агенцията по безопасност на храните. Всяка една контролна агенция е длъжна да го прави това нещо. Ако си мислите, че в годините назад не е имало контрол, жестоко се лъжите. Просто в момента този контрол беше започнал да бъде тикан в очите на хората. Аз мога да ви направя, ако ме поканете следващия път, да ви направя една справка в годините назад, години по години, какъв контрол е извършван.

Вижте целия разговор с министър Абровски във видеото.

#д-р Ангел Мавровски #Пламен Абровски #БАБХ

Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена
