Георги Глушков: Везенков е готов за трофея в Евролигата

Александър Везенков е напълно възстановен след леката контузия, която имаше и ще бъде едно от основните оръжия за Олимпиакос днес в полуфинала срещу Фенербахче във Финалната четворка на баскетболната Евролига. Срещата започва в 18:00 часа. Пред българските медии вчера в Атина той сподели, че очаква старта на надпреварата с голямо нетърпение.

В последните четири сезона тимът от Пирея два пъти стигна до бронзови отличия и веднъж до сребро.

"Имам толкова много приятели, които пътуват вече за Атина да гледат Файнъл Фор. Аз се надявам, Везенков е в такава възраст, вече с такава ментална нагласа, той е готов за трофея, който му липсва и който толкова много иска, и както и ние", заяви в специално интервю за БНТ президентът на БФ баскетбол Георги Глушков.

"Аз смятам, че Олимпиакос и Реал Мадрид ще бъдат на финал. И смятам, че Сашко ще вдигне купата. Не искам да кажа за MVP кой трябва да бъде, защото не искам. Искам Олимпиакос да спечели този трофей", добави той.

В другия полуфинал от 21:00 ч. се изправят Реал Мадрид и Валенсия.

Залата на Панатинайкос в Атина е домакин на големия баскетболен спектакъл.

Вижте повече в репортажа на Цветелина Абрашева.