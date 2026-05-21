Атина приема финалната четворка в Евролигата

Утре в Атина започва финалната четворка в баскетболната Евролига. В първия полуфинал Олимпиакос с Александър Везенков в състава се изправя срещу турския Фенербахче, който спечели титлата миналата година. Мачът е от 18:00 часа. Във втория полуфинал се срещат шампионът от 2023-а Реал Мадрид и дебютантът Валенсия.

"Никога не можеш да знаеш какво ще се случи в подобни мачове. Това, което знаем е, че когато играем, нашите фенове са зад нас. Те го правят навсякъде, независимо дали сме в Абу Даби или Атина. Изключително важни са за нас", заяви старши треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас.

"Сигурен съм, че и всички ние в отбора осъзнаваме колко е важен този турнир. Така че ще направим всичко по силите си, за да успеем", добави наставникът на гръцкия тим.

Това е пето поредно участие за Олимпиакос на финалите на Евролигата По-късно днес е откритата тренировка на тима. Големият финал на турнира е насрочен за 24 май, когато ще бъде определен новият шампион на Европа.

