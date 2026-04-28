Окървавеният Везенков тласна Олимпиакос към солиден старт в плейофите на Евролигата (ВИДЕО)

Чете се за: 04:52 мин.
Българският национал спази традицията и даде тон гърците да преодолеят Монако в турнира на богатите.

Снимка: Olympiacos B.C./Instagram

Александър Везенков спази традицията и поведе Олимпиакос към солиден старт в плейофите на Евролигата. Българинът и неговите съотборници подчиниха Монако с 91:70 първата четвъртфинална среща, изиграна в Двореца на мира и дружбата. Началото не предвещаваше подобен изход, но през второто полувреме селекцията на Йоргос Барцокас определено имаше повече аргументи и на бърза ръка сломи съпротивата на късата ротация, водена от Манучар Маркоишвили.

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година бе селектиран в стартовата петица и макар че напусна в началото на третата четвърт, когато бе разкървавен след удар в носа, загатна за своите възможности. Българският национал се завърна на старта на четвъртата със спряно кръвотечение и поведе колоната на реализаторите за гърците. Крилото се прибра в съблекалнята с 20 точки и 2 борби за 26 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 5/8 от средна дистанция, 3/6 отвъд дъгата и 1/1 от линията за изпълнение на наказателни удари.

По този начин "червено-белите" нанесоха първия удар в дебютния кръг от елиминациите в турнира на богатите и поведоха с 1:0 срещу "монегаските". Вторият мач ще бъде на 30 април (четвъртък), когато Везенков и компания отново ще домакинстват.

Откриващите минути бяха подвластни на играта под коша, като трудно можеха да бъдат окачествени като високорезултатни. Александър Везенков спази традицията и бе главно действащо лице на домакините, докато от другата страна Алфа Диало и Майк Джеймс обединиха усилия в офанзивен план. Гостите обаче имаха последна дума и в края на встъпителния период изковаха точка актив.

Тенденцията свързана, безплодните атаки, не се промени особено много в началото на следващата десетка, като Еван Фурние и Тери Тарпи се опитаха да излязат на преден план. Ели Окобо и Алфа Диало отвърнаха, давайки тон за обрата на „монегаските“. Последва ответна реакция чрез серия от 11:0, дело на Кори Джоузеф, Тайлър Дорси и Везенков, за да могат гърците да си върнат лидерската позиция и да се оттеглят в съблекалнята при 45:36.

По-солидното представяне в защита, съчетана с присъствието на Никола Милутинов и Дорси, предостави възможността на „червено-белите“ спокойно да погледнат смело към двуцифрената разлика в хода на следващата десетка. Доза магия на Джеймс и вдигане на оборотите в дефанзивен план запалиха на искрата за „монегаските“, но Алек Питърс и Питърс тласнаха действащите шампиони на Гърция 15-точков актив след 30 минути игрово време. В заключителната четвърт домакините трудно допускаха каквито и да е колебания, за да довършат започнатото.

Еван Фурние (7 борби), Никола Милутинов (10 овладени под двата ринга топки) и Кори Джоузеф се разписаха с по 13 точки за Олимпиакос. Тайлър Дорси ги последва с 11.

Майк Джеймс бе постоянна величина за Монако със своите 19 точки и 7 асистенции. Алфа Диало регистрира 15 и 7 борби, Джарън Блосъмгейм реализира 10.

