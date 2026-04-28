Най-скъпото Световно първенство по футбол: Колосални суми...
Чете се за: 04:25 мин.
Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са...
Чете се за: 05:37 мин.
Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Крал Чарлз III пред Конгреса: Британско-американските връзки са незаменими и неразрушими

Емилия Запартова
крал чарлз iii конгреса британско американските връзки незаменими неразрушими
Снимка: БГНЕС
Пред крал Чарлз III и в рядко срещана в Белия дом помпозност, Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати "нямат по-близки приятели от британците". Тръмп не спомена силното напрежение между Лондон и Вашингтон заради войната в Иран.

Британският монарх и съпругата му Камила бяха официално посрещнати днес в американската столица със фанфари, 21 топовни салюта и прелитане на бойни самолети. Какъв хубав британски ден, възкликна Тръмп предвид дъжда във Вашингтон. Американският президент и Чарлз III имаха среща в Овалния кабинет.

По-късно кралят изрази приятелството на британците към американския народ в реч в Конгреса. Той изрази и особена благодарност за честта да говори в Капитолия 250 години след приемането на Декларацията за независимост на Съединените щати.

Чарлз III нарече институцията "цитадела на демокрацията", а Вашингтон столица на "велика република". Чарлз спомена и речта на покойната си майка Елизабет Втора в американския Конгрес през 1991 година.

Единството и решителността след 11 септември сега са нужни са отбраната на Украйна, каза още кралят. Според него партньорството между Европа и Америка е много по-важно днес от когато и да е било. Във връзка с опита за покушение на Доналд Тръмп Чарлз III беше категоричен, че подобни актове на насилие няма да успеят.

снимки: БГНЕС

Речта му беше често прекъсвана от аплодисменти. Монархът прояви чувството си за хумор като цитира и писателя Оскар Уайлд, че двете страни имат много общи неща с изключение на езика. Независимо от различията, ние сме твърдо на страната на демокрацията, решени сме да защитаваме народите си и приветстваме куража на тези, които ежедневно рискуват живота си в служба на нашите две страни, каза кралят. Британско-американските връзки са незаменими и неразрушими, увери гостът.

ТОП 24

15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди прокуратурата заради 8-месечния си арест
1
15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди...
Проф. Кантарджиев: Антраксът не се предава от човек на човек, болният не може да зарази никого
2
Проф. Кантарджиев: Антраксът не се предава от човек на човек,...
Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са заради активната му работа срещу купуването на гласове
3
Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са заради...
Спират 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за ремонт и презареждане с американско гориво на 9 май
4
Спират 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за ремонт и...
Заради шега към Мелания: Тръмп поиска уволнението на водещия Джими Кимъл
5
Заради шега към Мелания: Тръмп поиска уволнението на водещия Джими...
Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото Народно събрание
6
Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото Народно събрание

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
2
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
3
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
4
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
5
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено „Гражданска отговорност“
6
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено...

Още от: Европа

Австрийският президент откри сцената на "Евровизия" във Виена
Австрийският президент откри сцената на "Евровизия" във Виена
Кралската визита в САЩ: Топовни салюти и военни почести за Чарлз III Кралската визита в САЩ: Топовни салюти и военни почести за Чарлз III
Чете се за: 03:02 мин.
Евродепутатът Цветелина Пенкова: Геополитическата динамика води до завишаване на цените, искаме да защитим ЕС Евродепутатът Цветелина Пенкова: Геополитическата динамика води до завишаване на цените, искаме да защитим ЕС
Чете се за: 04:40 мин.
Историческа резиденция, използвана от Галилео Галилей във Флоренция, се продава за 12,5 млн. евро Историческа резиденция, използвана от Галилео Галилей във Флоренция, се продава за 12,5 млн. евро
Чете се за: 01:45 мин.
Инициативата „Три морета“: Дубровник е домакин на срещата Инициативата „Три морета“: Дубровник е домакин на срещата
Чете се за: 00:35 мин.
Чарлз III ще говори пред Конгреса на САЩ Чарлз III ще говори пред Конгреса на САЩ
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Новият парламент: Кой ще застане начело на 52-рото Народно събрание?
Новият парламент: Кой ще застане начело на 52-рото Народно събрание?
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Програмата на "Прогресивна България" – икономическо развитие и борба с олигархичния модел Програмата на "Прогресивна България" – икономическо развитие и борба с олигархичния модел
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Политическа интрига: Ще има ли разцепление в коалицията ПП-ДБ? Политическа интрига: Ще има ли разцепление в коалицията ПП-ДБ?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Крал Чарлз III пред Конгреса: Британско-американските връзки са незаменими и неразрушими Крал Чарлз III пред Конгреса: Британско-американските връзки са незаменими и неразрушими
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Примирието в Близкия изток: Иран с ново предложение за отваряне на...
Чете се за: 03:02 мин.
По света
В "Референдум": Поскъпването на храните и горивата...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Най-скъпото Световно първенство по футбол: Колосални суми и гневни...
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Съществено понижение на температурите и валежи от дъжд през...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
