Крал Чарлз III пред Конгреса: Британско-американските връзки са незаменими и неразрушими

Пред крал Чарлз III и в рядко срещана в Белия дом помпозност, Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати "нямат по-близки приятели от британците". Тръмп не спомена силното напрежение между Лондон и Вашингтон заради войната в Иран.

Британският монарх и съпругата му Камила бяха официално посрещнати днес в американската столица със фанфари, 21 топовни салюта и прелитане на бойни самолети. Какъв хубав британски ден, възкликна Тръмп предвид дъжда във Вашингтон. Американският президент и Чарлз III имаха среща в Овалния кабинет.

По-късно кралят изрази приятелството на британците към американския народ в реч в Конгреса. Той изрази и особена благодарност за честта да говори в Капитолия 250 години след приемането на Декларацията за независимост на Съединените щати.

Чарлз III нарече институцията "цитадела на демокрацията", а Вашингтон столица на "велика република". Чарлз спомена и речта на покойната си майка Елизабет Втора в американския Конгрес през 1991 година.

Единството и решителността след 11 септември сега са нужни са отбраната на Украйна, каза още кралят. Според него партньорството между Европа и Америка е много по-важно днес от когато и да е било. Във връзка с опита за покушение на Доналд Тръмп Чарлз III беше категоричен, че подобни актове на насилие няма да успеят.

Речта му беше често прекъсвана от аплодисменти. Монархът прояви чувството си за хумор като цитира и писателя Оскар Уайлд, че двете страни имат много общи неща с изключение на езика. Независимо от различията, ние сме твърдо на страната на демокрацията, решени сме да защитаваме народите си и приветстваме куража на тези, които ежедневно рискуват живота си в служба на нашите две страни, каза кралят. Британско-американските връзки са незаменими и неразрушими, увери гостът.