Най-скъпото Световно първенство по футбол: Колосални суми...
Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са...
Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото...
Кралската визита в САЩ: Топовни салюти и военни почести за Чарлз III

Теодора Гатева
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Снимка: БТА
Днес е вторият и най-важен ден от посещението на Крал Чарлз III в Съединените щати. След официалното посрещане пред Белия дом, британският монарх и президентът Доналд Тръмп разговаряха на 4 очи в Овалния кабинет. По-късно Чарлз III ще произнесе реч пред Конгреса, която медиите определиха като историческа.

Топовни салюти и военни почести - така започна вторият ден от посещението на крал Чарлз III в Съединените щати. Кралската фамилия беше посрещната от американското първо семейство. Уникалната връзка помежду ни е същността на нашите специални отношения, каза президентът Доналд Тръмп в приветствието си към Чарлз III и Камила.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "През вековете след извоюването на независимостта ни, американците не са имали по-близки приятели от британците. Имаме еднакви корени, говорим един език, споделяме еднакви ценности. И заедно, нашите бойци защитаваха една и съща необикновена цивилизация под двойни знамена – червено, бяло и синьо."

Тръмп говори за "благородния дух на британците", шегува се, че във Вашингтон е "прекрасен британски ден", като имаше предвид дъждовното време в американската столица. Словото му беше последвано от военен парад, с участието на над 300 души и завърши с прелитането на самолети.

По-късно тази вечер Кралят ще произнесе реч пред Конгреса – последно пред двете камари е говорила кралица Елизабет II през 1991 година. Нашите две държави винаги са намирали начин да се разбират – това според британски медии, се очаква да каже Чарлз по време на изявата си. И още от думите му – сега повече от всякога Лондон и Вашингтон трябва заедно да защитават демократичните ценности.

Посещението на Чарлз III в Съединените щати идва на фона на обтегнатите отношения между двете страни най-вече заради отказа на британския премиер Киър Стармър активно да се включи във войната в Близкия изток. Според анализатори, тази визита е най-сериозното дипломатическо предизвикателство пред британския монарх от възкачването му на престола. Мерките за сигурност във Вашингтон са изключително засилени след опита за покушение срещу Тръмп преди два дни.

снимки: БТА, БГНЕС

#визита в САЩ #Доналд Тръмп #крал Чарлз III #кралица Камила #крал Чарлз Трети

