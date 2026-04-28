Виктор Илиев, який се вряза в автобус в София, получи...
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от...
БНТ 1 със специална програма на 1 май, посветена на 150...
Временни промени в движението по пътища в страната заради...
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на...
22-етажен небостъргач в „Младост“: Общината...
Коя е Михаела Доцова?
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Президентът Илияна Йотова: Няма малки и големи народи,...
Румен Миланов: Трябва да върнем силата на закона и да...
Депутатите от 52-рото Народно събрание положиха клетва
Румен Радев за възможността да стане премиер: Има такава...
Новият парламент: Кой ще застане начело на 52-рото Народно събрание?

Милена Кирова от Милена Кирова
Президентът заяви, че няма да бави процеса с консултациите и след него ще връчи първия мандат

Президентът Илияна Йотова подписа указа, с който свиква първото заседание на 52-рото Народно събрание. Това ще стане в 10:00 часа в четвъртък. Какво следва като процедура и има ли вече яснота кой ще бъде новият председател на парламента?

В рамките на първото тържествено заседание на новото Народно събрание политическите формации ще очертаят своите приоритети и първите задачи, с който ще се заемат. Президентът Илияна Йотова също ще отправи обръщение към новоизбраните народни представители.

Днес държавният глава заяви, че няма да бави процеса с консултациите и след него ще връчи първия мандат за съставяне на правителство. Как това ще се случи във времето зависи от празничните дни и от планирано посещение на Йотова в Армения, където тя ще постави въпроса за вертикалния газов коридор, борбата с наркотрафика и трафика на хора.

Илияна Йотова – президент на Република България: "Смятам, че ще сложим наистина някакъв друг начин в нашите взаимоотношения. Институциите оттук нататък ще говорят съвместно, ще говорят със себе си, със своите партньори и се надавам на взаимни консенсусни решения, защото България има нужда от това. Хората гласуваха за нормалност и трябва да дадем всичко от себе си, за да я реализираме. Толкова тежки проблеми стоят пред страната, че струва ми се този, който не работи в интерес на хората няма защо да участва в българската политика, а за това са необходими усилията на всички. - Кога ще връчите мандата? - Това зависи обективно от два фактора: първо от празниците и второ, аз имам едно посещение в Ереван, в Армения, където ще участвам в европейското политическо пространство. Ще кажа важни послания от името на България, както за бъдещето на ЕС, така и по по-специфични теми, които също са част от нашата политика, вертикалния газов коридор, борбата с наркотрафика, борбата с трафика на хора, но най-вече как си представяме да върнем лидерската позиция на Европа в следващите години, за което съм убедена, че ще работи и новото правителство."

В 52-рия парламент ще има 4 формации по-малко от предишния. Най-голямата група ще бъде тази на "Прогресивна България" с мнозинство от 131 депутати. Следващата група е тази на ГЕРБ-СДС с 39 народни представители. ПП-ДБ имат 37, ДПС – 21, а най-малката група ще бъде тази на "Възраждане" с 12 народни представители.

52-рото Народно събрание ще бъде открито по Конституция от доайена сред депутатите. Този път първият звънец ще удари Румен Миланов от "Прогресивна България". Кой обаче ще бъде пръв сред равни? Парламентарната практика е председателят да бъде от най-голямата група. През последните години обаче изборът на председател беше трудна задача и отнемаше много време. Например: изборът на Наталия Киселова като парламентарен шеф на 51-вото НС отне 26 дни и 11 опита. Изборът на председател беше съпроводен с много преговори и се превръщаше в основа за бъдещи партньорства в управлението. Сега е различно. "Прогресивна България" имат мнозинство и нямат нужда от гласовете на другите, за да избере председател. Но подкрепата за такъв може да се тълкува и като заявка за формиране на мнозинство за съдебна реформа.

Три имена се спрягат председател на НС – на бившия служебен премиер Гълъб Донев и на юристите Михаела Доцова и проф. Янка Тянкова. Засега това са само спекулации. Разбира се, винаги са възможни и изненади.
Заявките са Румен Радев да оглави бъдещия Министерски съвет. До две седмици най-вероятно България ще има нов редовен кабинет.

ТОП 24

Следващото заседание на парламента ще бъде на 7 май
1
Следващото заседание на парламента ще бъде на 7 май
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
2
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Коя е Михаела Доцова?
3
Коя е Михаела Доцова?
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
4
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на парламента
5
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на парламента
"Продължаваме Промяната" декларира, че ще бъде конструктивна, но критична опозиция
6
"Продължаваме Промяната" декларира, че ще бъде...

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
4
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
5
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Следващото заседание на парламента ще бъде на 7 май
6
Следващото заседание на парламента ще бъде на 7 май

Още от: Политика

Парламентът заработи - кога ще има ново правителство?
Парламентът заработи - кога ще има ново правителство?
Иван Демерджиев: Една от основните цели е да разградим модела "Пеевски - Борисов" Иван Демерджиев: Една от основните цели е да разградим модела "Пеевски - Борисов"
Чете се за: 01:55 мин.
Новият парламент започна работа със заявки за промени и идеи за законодателни реформи Новият парламент започна работа със заявки за промени и идеи за законодателни реформи
Чете се за: 09:15 мин.
Президентът Йотова: Време е България да спре да се държи като плах гост в европейското семейство Президентът Йотова: Време е България да спре да се държи като плах гост в европейското семейство
Чете се за: 02:52 мин.
Михаела Доцова: Историята не помни шумните, а помни градивните Михаела Доцова: Историята не помни шумните, а помни градивните
5418
Чете се за: 02:20 мин.
„Продължаваме Промяната“ внесе 11 законопроекта в парламента „Продължаваме Промяната“ внесе 11 законопроекта в парламента
Чете се за: 06:55 мин.

Водещи новини

Новият парламент започна работа със заявки за промени и идеи за законодателни реформи
Новият парламент започна работа със заявки за промени и идеи за...
Чете се за: 09:15 мин.
У нас
Михаела Доцова: Историята не помни шумните, а помни градивните Михаела Доцова: Историята не помни шумните, а помни градивните
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Една от основните цели е да разградим модела "Пеевски - Борисов" Иван Демерджиев: Една от основните цели е да разградим модела "Пеевски - Борисов"
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, получи наказание от 20 години затвор Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, получи наказание от 20 години затвор
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Среден 3,28 получава държавата за грижата за децата, сочи доклад
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Открити са нарушения на строителния обект в Бургас, на който загина...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Около 1,7 млн. автомобила се очакват по пътищата в почивните дни...
Чете се за: 08:10 мин.
У нас
САЩ ще обсъдят нови планове за удари в Иран
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ