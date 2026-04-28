Новият парламент: Кой ще застане начело на 52-рото Народно събрание?

Президентът Илияна Йотова подписа указа, с който свиква първото заседание на 52-рото Народно събрание. Това ще стане в 10:00 часа в четвъртък. Какво следва като процедура и има ли вече яснота кой ще бъде новият председател на парламента?

В рамките на първото тържествено заседание на новото Народно събрание политическите формации ще очертаят своите приоритети и първите задачи, с който ще се заемат. Президентът Илияна Йотова също ще отправи обръщение към новоизбраните народни представители.

Днес държавният глава заяви, че няма да бави процеса с консултациите и след него ще връчи първия мандат за съставяне на правителство. Как това ще се случи във времето зависи от празничните дни и от планирано посещение на Йотова в Армения, където тя ще постави въпроса за вертикалния газов коридор, борбата с наркотрафика и трафика на хора.

Илияна Йотова – президент на Република България: "Смятам, че ще сложим наистина някакъв друг начин в нашите взаимоотношения. Институциите оттук нататък ще говорят съвместно, ще говорят със себе си, със своите партньори и се надавам на взаимни консенсусни решения, защото България има нужда от това. Хората гласуваха за нормалност и трябва да дадем всичко от себе си, за да я реализираме. Толкова тежки проблеми стоят пред страната, че струва ми се този, който не работи в интерес на хората няма защо да участва в българската политика, а за това са необходими усилията на всички. - Кога ще връчите мандата? - Това зависи обективно от два фактора: първо от празниците и второ, аз имам едно посещение в Ереван, в Армения, където ще участвам в европейското политическо пространство. Ще кажа важни послания от името на България, както за бъдещето на ЕС, така и по по-специфични теми, които също са част от нашата политика, вертикалния газов коридор, борбата с наркотрафика, борбата с трафика на хора, но най-вече как си представяме да върнем лидерската позиция на Европа в следващите години, за което съм убедена, че ще работи и новото правителство."







В 52-рия парламент ще има 4 формации по-малко от предишния. Най-голямата група ще бъде тази на "Прогресивна България" с мнозинство от 131 депутати. Следващата група е тази на ГЕРБ-СДС с 39 народни представители. ПП-ДБ имат 37, ДПС – 21, а най-малката група ще бъде тази на "Възраждане" с 12 народни представители.

52-рото Народно събрание ще бъде открито по Конституция от доайена сред депутатите. Този път първият звънец ще удари Румен Миланов от "Прогресивна България". Кой обаче ще бъде пръв сред равни? Парламентарната практика е председателят да бъде от най-голямата група. През последните години обаче изборът на председател беше трудна задача и отнемаше много време. Например: изборът на Наталия Киселова като парламентарен шеф на 51-вото НС отне 26 дни и 11 опита. Изборът на председател беше съпроводен с много преговори и се превръщаше в основа за бъдещи партньорства в управлението. Сега е различно. "Прогресивна България" имат мнозинство и нямат нужда от гласовете на другите, за да избере председател. Но подкрепата за такъв може да се тълкува и като заявка за формиране на мнозинство за съдебна реформа.

Три имена се спрягат председател на НС – на бившия служебен премиер Гълъб Донев и на юристите Михаела Доцова и проф. Янка Тянкова. Засега това са само спекулации. Разбира се, винаги са възможни и изненади.

Заявките са Румен Радев да оглави бъдещия Министерски съвет. До две седмици най-вероятно България ще има нов редовен кабинет.

