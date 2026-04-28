Политическа интрига: Ще има ли разцепление в коалицията ПП-ДБ?

От "Продължаваме Промяната" отправиха покана за лидерска среща към "Да, България" и ДСБ. Целта е да бъдат обсъдени бъдещите действия на коалицията в новия парламент. От партията на Асен Василев са предложили въпросната среща да се проведе преди заседанието на парламентарната група утре. За "По света и у нас" обаче, от "Да, България" уточниха, че малко преди това имат Изпълнителен съвет. Затова предложили лидерският разговор да се проведе след общото заседание на парламентарната група. Ивайло Мирчев и Божидар Божанов твърдо отрекоха информацията дошла от "Продължаваме Промяната", че са отказали тази среща. Уточниха, че единствено са настоявали тя да бъде след заседанието на парламентарната група – утре в 17:00 часа. Засега остава неясно дали въпросната среща ще се проведе или не. Така една от големите политически интриги продължава да бъде ще има ли разцепление в коалицията ПП-ДБ?

По-малко от 48 часа преди откриването на 52-рия парламент, все още не е ясно дали в него ще има 5 или 6 парламентарни групи. До напрежението между ПП и ДБ се стигна след размяна на реплики около изпадането на Манол Пейков от парламента.

Днес с пост във Фейсбук лидерът на ДСБ Атанас Атанасов предупреди, че при безпрецедентна концентрация на власт и очаквано еднопартийно управление с абсолютно мнозинство, силната демократична опозиция е "критично необходима", за да ограничава злоупотреби и отклонения от стратегическите цели.

Атанасов определя разделението в коалицията като разочароващо и подкопаващо доверието на избирателите, които са подкрепили формацията "със скърцане на зъби". Подчертава, че ДСБ не е поставяла под риск единството и призова за консолидация преди ключови изпитания, като президентските избори на есен.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов също заяви, че ПП и ДБ трябва да останат в обща парламентарна група.

Божидар Божанов – съпредседател на "Да,България": "Ние сме съгласни с написаното от господин Атанасов, че трябва да имаме курс към повече единство, с което да убедим избирателите, че ние сме техният инструмент. Продължаваме да поддържаме тази теза заедно с Демократи за силна България. Смятаме, че трябва да бъдем единни, включително в парламента, защото при концентрация на власт, каквато е налице по обективни причини, е нужно да имаме много силна проевропейска и антикорупционна опозиция."

Според Божанов, в коалицията няма неразрешими разделителни линии. Въпреки, че предложението на "Да, България" от петък да бъде подписано коалиционно споразумение и да се върви постепенно към формирането на единен политически субект, беше отхвърлено категорично от Николай Денков вчера.

Автори: Ирина Цонева, Тихомир Игнатов