Продължават усилията за спасяването на кит, заседнал край германски остров

Продължават усилията за спасяването на кита, заседнал край бреговете на германски остров. Морският бозайник не успява да напусне Балтийско море от седмици, въпреки предишните му опити да бъде насочен обратно към естествената му среда.

Най-новият план предвижда китът да бъде изтеглен към Северно море с помощта на транспортна баржа. Спасителните екипи се приближиха до животното и започнаха да го обезопасяват с платнища. Спасителите планират да прокопаят канал с дължина около 100 метра в пясъка, през който китът да доплува до напълнената с вода баржа.

Все още не е ясно доколко вероятно е този последен опит да успее и колко време ще отнема извеждането на кита от причините в които е заседна в момента.