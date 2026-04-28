Новините 28.04.2026 г.

У НАС

Омбудсманът с искане за гарантиране правата на зрелостниците

Омбудсманът Велислава Делчева поиска спешни мерки за гарантиране правата на зрелостниците при предстоящите държавни зрелостни изпити. Искането идва след като Върховният административен съд отмени разпоредби, свързани с оценяването на резултатите.

Ученик от Ямбол създаде безплатна платформа за решаване на задачи с проценти

Единадесетокласник от Ямбол създаде безплатна международна образователна платформа PercentoBG, която помага на учениците да разберат една от най-често затрудняващите теми в математиката – процентите.

Фестивал на роботиката се проведе в Бургас

Над 40 отбора по роботика от цялата страна се състезаваха в Бургас. Те демонстрираха как създават и програмират роботи, които изпълняват мисии и решават реални казуси.

СВЯТ

9-дневен лайвстрийм в Полша събра рекордна сума за благотворителност

Деветдневен непрекъснат лайвстрийм в Полша събра над 250 милиона злоти или 69 милиона долара. Парите са за нуждите на деца с онкологични заболявания.

Продължават усилията за спасяването на кит, заседнал край германски остров

Продължават усилията за спасяването на кита, заседнал край бреговете на германски остров. Морският бозайник не успява да напусне Балтийско море от седмици, въпреки предишните му опити да бъде насочен обратно към естествената му среда.

В Хърватия се проведе необичайното състезание, наречено "Нощ на жабите"

В Хърватия отново се проведе необичайно състезание, наречено "Нощ на жабите", в което земноводни се надскачат. Състезателите получават дива жаба и могат да я подканват с въздушни струи или почукване по масата.

СПОРТ

Малена и Тервел Замфирови – посланици за борба срещу хазартната зависимост

Сноубордистите Малена и Тервел Замфирови ще бъдат посланици за борба срещу хазартната зависимост. Това обявиха министър-председателят на служебното правителство Андрей Гюров и министъра на здравеопазването доц. д-р Михаил Околийски.

Оклахома Сити Тъндър се класира за втория кръг от плейофите в НБА

Оклахома Сити Тъндър е първият отбор, който се класира за полуфиналните плейофи на Западната конференция. "Гръмотевиците" спечелиха серията с Финикс Сънс с 4-0 победи.