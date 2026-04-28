Живко Тодоров остава в редиците на ГЕРБ: Винаги съм действал според собствените си убеждения

След вчерашното закрито заседание на ГЕРБ в Пловдив, което е обсъдило представянето на изборите, днес кметът на Стара Загора Живко Тодоров коментира оставката си от Изпълнителната комисия на ГЕРБ като знак на лична отговорност за резултатите от вота. Той подчерта, че остава редови член на партията. И обяви, че ще се фокусира върху работата си в общината.

Живко Тодоров, кмет на Стара Загора: "Да, лична отговорност, все пак някой трябва да я поеме след това, което се случи, така че аз съм направил един акт, който считам отвътре за правилен и аз винаги съм действал според собствените си убеждения, мисля, че сте се убедили в това, че никога не съм влизал в тесните коловози и още преди изборите казах, нито искам да влизам като водач на листа."