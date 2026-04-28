Заради проблем с кадрите обмислят продажба на общинската болница в Горна Оряховица

от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Продажба на общинската болница в Горна Оряховица предлага настоящото ѝ ръководството. Според управителя д-р Иван Иванов, това е единственият начин да бъде решен проблемът с хроничния недостиг на лекари и медицински специалисти. Натрупаните през годините финансови проблеми също изправят съществуването на лечебното заведение пред риск. Предложението за превръщането ѝ в частна болница обаче предизвика вълна от обществено недоволство, а в четвъртък се организира и протест с искане болницата да остане общинска.

Болницата в Горна Оряховица обслужва пациенти от пет съседни общини. В нея работят около 250 души, а недостигът на медицински кадри от години затрудняват работата ѝ.

Д-р Пламен Маринов – началник на хирургично отделение в МБАЛ „Свети Иван Рилски“ – Горна Оряховица:
„Моето идване в Горна Орхяховица беше свързано с развиването на високотехнологична миниинвазивна хирургия, за която аз съм подготвен. За съжаление във времето колегите само напускат. Това е една доста сложа оперативна дейност, който изисква специфична подготовка и екип."

Очаква се до няколко седмици да напусне и началникът на едно от най-печелившите отделения – Първо вътрешно и така болницата да инкасира допълнителни загуби. Това, според управителя ѝ, я обрича на фалит.

Д-р Иван Иванов – управител МБАЛ „Свети Иван Рилски“ – Горна Оряховица: „В момента, в който нещата станат крайно несигурни, поради напускане на един или двама само водещи специалист и срив във финансовите потоци, които постъпват и подсигуряват трудовите възнагражденията и всичко останало, много от специалистите ще си тръгнат.“

Доктор Иванов смята, че единственият шанс болницата да продължи да съществува е да бъде поета от частен инвеститор. А голяма верига лаборатории вече е заявила желание да я купи. Затова в четвъртък общинският съвет ще разгледа предложението лечебното заведение да бъде включено в плана за приватизация. Част от съветниците обаче са против.

Георги Бижев – общински съветник: "Ние не знаем какво ще се случи с тази болница, нямаме никакви гаранции, никаква сигурност. Ами ако въпросният инвеститор реши, че на мястото на тази болница трябва да е примерно болница за естетична хирургия, какво се случва. В обществото се насажда едно мнение за задкулисно продаване на болницата."

Според Георги Бижев общинската болница не работи на загуба и в нея е инвестирано през годините. Ръководството обаче счита направеното за крайно недостатъчно, а хората в Горна Оряховица се готвят за протест.

#общинска болница #Горна Оряховица #продажба

