Левски отчете над 30 милиона лева приходи за 2025 година

ПФК Левски публикува своя годишен финансов отчет за 2025 година, като клубът отчита приходи в размер на 30,99 милиона лева и положителен финансов резултат от 1,84 милиона лева.

От "Герена“ подчертават, че това е трета поредна година на печалба - показател за последователна финансова дисциплина и устойчиво управление.

"Положителният финансов резултат за трета поредна година е ясен знак, че ПФК "Левски“ продължава да следва линията на финансова дисциплина, стабилизиране и внимателно планиране на своето развитие“, посочват от клуба.

Съществена разлика спрямо предходната година се наблюдава при приходите от трансфери - 2,36 милиона лева през 2025 г. срещу 22,02 милиона лева през 2024 г. Това се дължи на променена стратегия, при която ръководството е предпочело да запази основните футболисти и да надгради състава, вместо да реализира значителни изходящи трансфери.

"Този подход отразява различната спортно-техническа стратегия на клуба, като целта е изграждане на по-стабилен и конкурентоспособен отбор, а не търсене на краткосрочен финансов ефект“, допълват от "синия“ клуб.

В отчета се акцентира и върху продължаващото намаляване на задълженията и по-ефективното управление на ресурсите. Според ръководството резултатите за 2025 година са важна стъпка в процеса на стабилизиране, макар да остава още работа до постигането на пълна финансова устойчивост.

От клуба изразяват увереност, че развитието ще бъде подпомогнато и от предстоящи промени в собствеността, като подчертават, че публикуването на отчета е част от ангажимента им към прозрачност и откритост към привържениците.