Левски отчете над 30 милиона лева приходи за 2025 година

Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
"Сините“ записват трета поредна година на печалба и затвърждават политиката на финансова стабилност

ПФК Левски публикува своя годишен финансов отчет за 2025 година, като клубът отчита приходи в размер на 30,99 милиона лева и положителен финансов резултат от 1,84 милиона лева.

От "Герена“ подчертават, че това е трета поредна година на печалба - показател за последователна финансова дисциплина и устойчиво управление.

"Положителният финансов резултат за трета поредна година е ясен знак, че ПФК "Левски“ продължава да следва линията на финансова дисциплина, стабилизиране и внимателно планиране на своето развитие“, посочват от клуба.

Съществена разлика спрямо предходната година се наблюдава при приходите от трансфери - 2,36 милиона лева през 2025 г. срещу 22,02 милиона лева през 2024 г. Това се дължи на променена стратегия, при която ръководството е предпочело да запази основните футболисти и да надгради състава, вместо да реализира значителни изходящи трансфери.

"Този подход отразява различната спортно-техническа стратегия на клуба, като целта е изграждане на по-стабилен и конкурентоспособен отбор, а не търсене на краткосрочен финансов ефект“, допълват от "синия“ клуб.

В отчета се акцентира и върху продължаващото намаляване на задълженията и по-ефективното управление на ресурсите. Според ръководството резултатите за 2025 година са важна стъпка в процеса на стабилизиране, макар да остава още работа до постигането на пълна финансова устойчивост.

От клуба изразяват увереност, че развитието ще бъде подпомогнато и от предстоящи промени в собствеността, като подчертават, че публикуването на отчета е част от ангажимента им към прозрачност и откритост към привържениците.

ТОП 24

БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
1
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Конкурсът „Евровизия“ завладява цяла Виена
2
Конкурсът „Евровизия“ завладява цяла Виена
Как ще бъдат разпределени местата в 52-рото Народно събрание?
3
Как ще бъдат разпределени местата в 52-рото Народно събрание?
Предлага се водачи с отнети книжки заради употреба на алкохол или дрога да полагат изпит
4
Предлага се водачи с отнети книжки заради употреба на алкохол или...
Министър Трайков: Добрият енергиен одит е първата стъпка за ефективно обновяване на сградите и по-ниски сметки за домакинствата
5
Министър Трайков: Добрият енергиен одит е първата стъпка за...
Наплив от млади лекари в Благоевград
6
Наплив от млади лекари в Благоевград

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
2
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026“
3
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
4
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
5
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Още от: Български футбол

Съдийската комисия смени реферите за реванша между ЦСКА и Лудогорец
Съдийската комисия смени реферите за реванша между ЦСКА и Лудогорец
Емил Кременлиев, Мартин Камбуров и Валери Божинов ще участват в "Мач на Надеждата" Емил Кременлиев, Мартин Камбуров и Валери Божинов ще участват в "Мач на Надеждата"
Чете се за: 06:17 мин.
Локомотив София потвърди раздялата със Станислав Генчев и Иво Котев Локомотив София потвърди раздялата със Станислав Генчев и Иво Котев
Чете се за: 00:50 мин.
Лацио и Удинезе не се победиха след шест гола на “Олимпико” Лацио и Удинезе не се победиха след шест гола на “Олимпико”
Чете се за: 02:10 мин.
Христо Арангелов: След 15-ата минута всичко си дойде на мястото Христо Арангелов: След 15-ата минута всичко си дойде на мястото
Чете се за: 01:00 мин.
Станислав Генчев напуска Локомотив (София) Станислав Генчев напуска Локомотив (София)
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Разкриха високотехнологична оранжерия за канабис в мина край Кюстендил (Снимки)
Разкриха високотехнологична оранжерия за канабис в мина край...
Чете се за: 00:55 мин.
Сигурност и правосъдие
18-годишно момиче е починало при тежка катастрофа на пътя Мездра-Своге 18-годишно момиче е починало при тежка катастрофа на пътя Мездра-Своге
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Тервел и Малена Замфирови ще бъдат посланици за борба срещу хазартната зависимост Тервел и Малена Замфирови ще бъдат посланици за борба срещу хазартната зависимост
Чете се за: 04:07 мин.
Спорт
Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото Народно събрание Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото Народно събрание
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Спират 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за ремонт и...
Чете се за: 01:42 мин.
Общество
Пробив: Първи пълен газов танкер премина Ормузкия проток от март насам
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Ще бъде ли уволнен Джими Кимъл заради шегата с Мелания?
Чете се за: 03:27 мин.
По света
770 кг кюнефе и катмер без документи задържаха на на "Капитан...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
