"Цирк дьо Солей" отново в България: Седем представления у нас със зрелищна програма

"Цирк дьо Солей" отново у нас. След 9-годишна пауза най-известната циркова трупа се завръща в България с впечатляващо шоу. От 30 април до 3 май българската публика ще има възможността да се потопи в един фантастичен свят, вдъхновен от живота на насекомите. В седем представления любителите на цирковото изкуство ще се докоснат до магията на световноизвестния канадски цирк – символ на съвременното сценично изкуство, акробатика и въображение.

Завладяваща природна история. Спектакъл, вдъхновен от света на насекомите, който ще ви накара да притаите дъх.

Жани Мале, говорител на „OVO” на Цирк дьо Солей: "Очаквайте да бъдете зашеметени. Подготвили сме неща, които не сте виждали никога до сега. Неща, които изглеждат невъзможни, но ние сме ги направили да изглеждат възможни."

Цветно, енергично и изумително шоу, част от което е и Нанси Дамянова – единствената българка в този спектакъл. Родена във Франция, израснала в Канада, Нанси е сред акробатите в един от от най-рисковите номера. Тя е част от прочутата трупа вече 11 години, но за първи път ще играе пред българска публика.



Нанси Дамянова, артист на „OVO”, въздушен акробат на люлка: "Не бих казала, че отговорността е по-голяма, просто повече адреналин. Едно е нещо да си представяш шоуто като знаеш, че не познаваш никой в публиката, и друго е като участваш за хора, които познаваш, приятели, семейство. Просто ти дава един друг тип адреналин и чувство, смисъл, за което го правиш."

Днес Нанси и нейни колеги се срещнаха с родната публика на емблематични места в София. И предизвикаха усмивки с впечатляващите си костюми.

