„Цирк дьо Солей“ в България: Впечатляващо шоу с цветен и вълнуващ спектакъл

„Цирк дьо Солей“ е в България и подготвя 7 представления от 30 април до 3 май. Артистите обясниха в "Денят започва", че представлението ще бъде зрелищно и с акробатика на много високо ниво.

Спектакълът „ОVО“ показва животът в движение, пътешествие в микрокосмоса.

„Българската публика ще види много хубав цирк с голям ниво на акробатика. Много от нас сме били гимнастици. Или сме тренирали в цирково училище в Монреал. Така че ще има много цветове, ще сме насекоми с много приятна музика, защото е от бразилска тема", обясни Нанси Дамянова, артист на „OVO”, въздушен акробат на люлка.

Представленията са свързани с природата и нашия живот. От „Цирк дьо Солей“ допълват, че насекомите са в основата на нашия свят.

„Дебора Кока, която създаде представлението е бразилка. Тя направи хореографията и движенията, като изведе акробатиката на много високо ниво, пчелите и пеперудите в нашето шоу летят буквално по сцената. Щурецът, който виждате, подскача. И това са невероятни артисти с красива акробатика. И това добавя едно друго ниво, което отразява важността на природата и как да променим света към по-добро“, добави Жани Мале, говорител на „OVO” на „Цирк дьо Солей“.

Спектакълът напомня и колко е важно да ценим природата.

„Ако погледнете, ако видите колко красиви са тези насекоми, те не имитират на истинските насекоми. А те представляват същността им", добави Жани Мале.

„Ние проследяваме историята на една пеперуда, която носи яйце на гърба си. „OVO” означава яйце на португалски. Тази пеперуда влиза в тази колония от насекоми. Има любовна история около една калинка“, каза Нанси Дамянова.

