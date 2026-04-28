В Пловдив ще бъде изработена триметрова реплика на трофея от Джиро д'Италия

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислав Севов
Чете се за: 02:47 мин.
Спорт
Проектът е към финала си, като предстои сглобяване и монтаж в центъра на града.

В Пловдив се изработва мащабна реплика на трофея от Джиро д'Италия.

Българската национална телевизия ще излъчва изцяло трите етапа на състезанието (8, 9 и 10 май) по своя специализиран спортен канал БНТ 3.

"Пластиката ще е комбинация от полирани до огледалност част. Ние следваме оригинала", сподели авторът на репликата Димитър Митков.

Първоначалният замисъл на местната управа е за временен обект, който да съпътства старта.

"Самите те не подозираха, че може да бъде изработено такова изделие. След като видяха възможностите и базата ни, решихме, че наистина купата може да бъде изработена в този мащаб. Не съм чувала в нито един град, посрещал Джиро д'Италия, да бъде изработен такъв монумент", добави Недялка Миткова.

За Димитър е честа да създаде реплика на трофея.

"Обичаме предизвикателствата. За да стане тази лудост са нужни двама луди - един да му мине през главата и един да се съгласи да го изработи. Обичаме си града и държавата и за нас е чест", заяви той.

Кратките срокове за реализиране на проекта усложнява предизвикателството.

"Всичко се разви много бързо. Имахме страшно кратки срокове. Получихме предложението да изработим пластиката по Великден. Предизвикателно е. Успяхме да запазим външния облик на изделието и видяхме, че ще се справим", сподели Недялка.

Проектът започва от компютъра с прецизно 3D моделиране, което позволява сложната спираловидна форма да бъде разгъната и изработена.

"Моделът за проекта го гледахме от самата купа", допълни Недялка.

Оригиналът, известен като "безкрайния трофей" няма достъпен модел. Затова художниците го пресъздават по наблюдение и усещане за форма и съотношение.

Стоманената пластика е изградена на части, които впоследствие се съединяват. В процеса участва екип от над 10 души.

"Всеки си има своята задача. Един разкроява, друг реже, трети пилят", поясни Димитър.

За авторите това е първи толкова мащабен проект в градска среда. Двамата се срещат като студенти в Националната художествена академия и превръщат идеята си в бизнес между изкуство и занаят.

Проектът е към финала си, като предстои сглобяване и монтаж.

Вижте целия обект във видеото.

БНТ 3 ще излъчва изцяло трите етапа на състезанието Giro d'Italia 2026
БНТ 3 ще излъчва изцяло трите етапа на състезанието Giro d’Italia 2026
