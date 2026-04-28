Спор за приема в детските градини във Варна: родителите искат единна електронна система

Граждани, обединени под инициативата - „Гражданска общност за образование“, внесоха проект за нова наредба за прием в детските ясли и градини във Варна. Документът е входиран преди два месеца в общината и Общинския съвет. Проектът предвижда реформи на системата чрез въвеждане на централизирано електронно кандидатстване, целогодишни класирания и ясни и обективни критерии за прием. Идеята е да се гарантират прозрачност и равен достъп за всяко дете до качествен процес на ранно образование.

Към настоящия момент родителите на деца в ясли и в първа група са принудени да кандидатстват в две отделни системи. Родителите на по-големите деца нямат достъп до електронно класиране и кандидатстване за прием в детски градини и ясли. Целта на предлаганата от граждани наредба е тези две системи да бъдат обединени.

Ваня Добрева - инициатор: „Водим разговори с Община Варна по тази тема от повече от две години. Провеждат се работни срещи и работни групи. Това, което искаме, не е нищо иновативно – това е работеща система за честен и прозрачен прием, каквато функционира в София.“

Инициативата е внесена на 18 февруари в Общината и Общинския съвет и е подкрепена от 150 подписа на хартия и над 500 онлайн.

Ваня Добрева - инициатор: "В момента приемът в две системи затруднява родителите. Освен това общината поддържа две отделни системи, което изисква допълнителен персонал и финансиране."

Според тях е важно да се въведе и целогодишен прием, тъй като в момента родителите често чакат пред детските градини още от предния ден след обявяване на свободните места.

Ваня Добрева - инициатор: "В София, когато започнеш да кандидатстваш, виждаш например, че в дадена група – като група „Боратино“ в детска градина „Лястовичка“ – чакат 10 деца с между 100 и 200 точки. Така родителят може да направи информиран избор за това в коя детска градина да кандидатства. Във Варна това не е възможно. Не е ясно колко деца чакат за съответната детска градина и колко са свободните места."

В отворено писмо до общинските съветници те посочват и проблем с непрозрачността на приема – липса на ясна информация за свободните места и кандидатите по точки.

От Община Варна коментират, че са запознати с предложенията и водят диалог с инициативата.

Тоника Михалева от дирекция „Образование и младежки дейности“: „Има нужда от промяна на действащата наредба, приета през 2020 година. Целите на гражданската инициатива напълно съвпадат с целите на Общинската администрация. Двата проекта са много близки.“

По думите ѝ общинската администрация е изготвила проект за нова наредба през 2025 г. и той е на финален етап преди да бъде внесен за разглеждане в Общинския съвет на Варна.

Вижте повече във видеото





