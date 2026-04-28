Заради шега към Мелания: Тръмп поиска уволнението на водещия Джими Кимъл

Доналд Тръмп поиска уволнението на телевизионния водещ Джими Кимъл заради шега, направена по адрес на съпругата му Мелания.

Миналата седмица Кимъл заяви, че първата дама на Съединените щати „грее като бъдеща вдовица“. Коментарът е направен преди стрелбата по време на гала вечерята на кореспондентите към Белия дом.

Стрелецът е обвинен в опит за убийство на Тръмп и в рамките на разследването се очаква да му бъдат повдигнати допълнителни обвинения. Междувременно Белият дом е започнал да преразглежда протоколите за сигурност. Обсъжда се дали президентът и вицепрезидентът трябва да присъстват на едни и същи събития.

Разговори за линията на наследяване на президентския пост са били водени още преди инцидента в събота, съобщи говорителката на Белия дом Каролайн Левит.