Поредно заседание по делото „Дебора“ в Пловдив

Поредно заседание по делото „Дебора“ се очаква днес в Пловдивския районен съд. Подсъдим е бившият приятел на Дебора Михайлова – Георги Георгиев.

На последното заседание пред съда показания дадоха свидетели, сред които и медицинско лице. Преди повече от две години и половина Георги Георгиев беше обвинен, че е упражнил насилие над приятелката си, като ѝ е нанесъл порезни рани с макетен нож. Срещу него има и повдигнато обвинение за закана за убийство към Дебора.

Досега защитата на Георгиев е поискала 20 пъти отвод на съдебни състави в Пловдивския районен съд заради предполагаема предубеденост. Според адвокатите всички съдебни състави в Пловдив са предубедени, особено след като институцията беше осъдена за забавено правосъдие и трябва да изплати на Георги Георгиев обезщетение от 500 евро.

Дебора Михайлова заяви за БНТ, че намира развитието на делото за твърде бавно.