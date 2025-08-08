БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
"Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.": Дебора с първи коментар след пускането на Георги Георгиев на свобода

У нас
Дебора Михайлова заяви, че живее в страх и няма как да се възстанови след като стана жертва на домашно насилие и че не е съгласна с решението на Пловдивския окръжен съд. Вчера подсъдимият Георги Георгиев напусна ареста след като съдът намали от 25 хил. на 10 хил. лв. паричната му гаранция. Ето какво коментира Дебора Михайлова пред "Денят започва" на БНТ:

"Не се чувствам добре. Моето време минава със страх, аз се събуждам от всеки един шум, времето ми минава с болка, не мисля, че живота ми струва 10 хиляди лева.
БНТ: Очаквано ли беше за вас това решение на съда?
- Категорично не, тъй като, както казах, очаквах, си мислех до вчера, че ние жените, които сме преживели домашно насилие сме защитавни от България, но явно съм грешала."

Според Дебора Михайлова делото се е протаквало видно умишлено.

"Явно в България престъпниците имат повече права от жертвите, дори и да искам няма как да обжалвам. Все още вярвам в българския съд и се надявам на бърза и справедлива присъда, Смятам, че все още има време, за да има как нещата да се случат, за да има присъда."

Вижте целия разговор във видеото

