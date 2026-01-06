Българската общност във Фрайбург също отбеляза Богоявление

Въпреки студеното време честването на Богоявление бе организирано днес от българското дружество BG681 в германския град Фрайбург. Светата литургия беше отслужена от отец Георгий от православната енория в Страсбург, Франция, на БПЦ и украинския свещеник отец Геласий Красников, които се грижи за украинската диаспора.

Той е и бивш военен участвал във войната водена от Русия в Украйна. Церемонията се ръководеше лично от председателя на дружеството отец Феликс Богороди-Ливен. Трима от участниците скочиха в ледената вода на местното езеро Зеепарк, като кръстът бе изваден от сънародникът ни Георги Дяков.

В края на службата отец Георгий се обърна към присъстващите вярващи с апел за смирение и благодарност. Той напомни, че празникът символизира отмиване на наслоения от миналото и пречистване за ново начало. Гостите и свещенослужителите изказаха гореща благодарност на дружеството за организацията на големия църковен празник Богоявление.

Българската общност в германският град Фрайбург е една от малобройните състояща се от 3000 наши сънародници, но въпреки това тя не престава да поддържа връзките с родните ни традиции и обичай и да ги развива.