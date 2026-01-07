На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за спасяването на кръста

С водосвети и спасяването на Кръста Господен беше отбелязан големият християнски празник Богоявление.

Тържествен богоявленски водосвет отслужи българският патриарх и софийски митрополит Даниил край столичното езеро "Дружба".

Десетки младежи се хвърлиха във водите на езерото, за да спасят Кръста Господен и по този начин сами да станат спасители на вярата. До богоявленския кръст пръв достигна 18-годишният Васил Борисов, който за първи път участва в ритуала.

- За теб знак за какво е това, че успя да спасиш кръста? Васил Борисов: Знак от Бога. Горд съм с всичко мое, ще постигна всичко и Бог е с мен.

По традиция варненския и великопреславски митрополит Йоан отслужи богоявленския водосвет край първа буна на плажа в морския град. 17-годишният Георги Венов от Враца спаси Кръста Господен от водите на Черно море. Момчето е национален състезател по водна топка е за първи път участва в ритуала.

Георги Венов: Дойдох с една цел - да взема този кръст. Успях. Това ми беше целта и я постигнах. Този кръст го вземам в името на всички мои приятели, на моето семейство, на моя отбор. Това всичко е за тях. Пожелавам на всички хора от Варна всичко най-хубаво, късмет и здраве най-вече.

Рекодьорът на Гинес за плуване с една ръка Теодор Цветков спаси Богоявленския кръст от водите на Дунав край Русе.

Теодор Цветков: Искам да пожелая на всички русенци да бъдат живи и здрави, на всички българи да не забравят, че не е в кръвта да се предаваме, защото сме българи. И никога да не спирате да вярвате, защото и днес го доказах, Бог е с мен, щом Той е с мен, няма какво да ни спре.

Сливенският митрополит Арсений отслужи богоявленския водосвет край морето в Бургас. 50 мъже се хвърлиха в ледената вода, за да спасят Кръста Господен. До светинята пръв достигна 30-годишният Иван Стоянов.

Иван Стоянов: По-специално е за мен, тъй като жената до мен е бременна с второто ни дете. И реших, от дълго време влизам в студените води, че сега е моментът за здраве, за благоденствие и за успех за тази 2026 година. И се радвам, че успях, тъй като от доста време тренирах за този момент. На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа

По традиция още преди изгрев мъжко хоро се изви в ледените води на река Тунджа в Калофер. Спасеният кръст беше предаден в ръцете на най-малкия участник - Антон на година и пет месеца.