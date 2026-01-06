На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа

Празнуваме Боявление, или Йордановден – един от най-големите християнски празници. Над 200 калоферци ще влязат в ледените води на река Тунджа. Ще ги съпровождат гайдари и музиканти с тъпани.

Началото на Богоявленския празник беше дадено още в 4:30 часа, когато започна литургия в църквата "Св. Архангел Михаил". Службата води отец Димитри. Десетки хора, калоферци, както и гости на града се намират в храма, за да се помолят за здраве, за да запалят свещ за себе си и за своите близки на големия празник днес, Йордановден.

Градът не спи. Хората са с приповдигнато настроение. Повечето от тях са пренощували от предната вечер. Други пък са заели своите места от ранни зори край реката, защото за поредна година ще започне мъжкото хоро, което се изпълнява традиционно от 200 години в река Тунджа.

"За поредна година Калофер празнува Благоявление. За поредна година съчетаваме празниците заедно с рождението на великия българин и наш гражданин Христо Ботев и 178 години от неговото рождение", каза кметът на Калофер Драгомир Боев.

Димитър от Пловдив се включва за втори път в риуала. Той разказа, че харесва традицията, българските празници и смята, че те трабва да се почитат.

Американецът Стивън също е в Калофер. Той сподели, че мого харесва ритуала.

По традиция има и много малки деца. 10-месечният Йордан също ще влезе във водата с баща си Данаил.







Мъжете от Калофер влязоха във водите на река Тунджа навръх Богоявление. С тъпани и гайди те са се прегърнали и вият автентичното мъжко хоро, прославило се из цялата страна и заради което на 6 януари в подбалканския град идват хора от всички краища на България.

Свещеникът хвърля кръста във водата и който го извади ще го предаде на най-младия участник в хорото. Тази година това е Антон, на година и половина. Водата на река Тунджа не е замръзнала, но е достатъчно студена. Мъжете пеят песента "Залюбила е Василка".

В последните години стотици хора идват в града на Ботев, за да се докоснат до традицията. След калоферци във водата ще могат да влязат и гостите на града. Те също са облечени в носии и ще вият хоро във водата.







