БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Запази

Над 200 души влязоха в студените води на реката

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Празнуваме Боявление, или Йордановден – един от най-големите християнски празници. Над 200 калоферци ще влязат в ледените води на река Тунджа. Ще ги съпровождат гайдари и музиканти с тъпани.

Началото на Богоявленския празник беше дадено още в 4:30 часа, когато започна литургия в църквата "Св. Архангел Михаил". Службата води отец Димитри. Десетки хора, калоферци, както и гости на града се намират в храма, за да се помолят за здраве, за да запалят свещ за себе си и за своите близки на големия празник днес, Йордановден.

Градът не спи. Хората са с приповдигнато настроение. Повечето от тях са пренощували от предната вечер. Други пък са заели своите места от ранни зори край реката, защото за поредна година ще започне мъжкото хоро, което се изпълнява традиционно от 200 години в река Тунджа.

"За поредна година Калофер празнува Благоявление. За поредна година съчетаваме празниците заедно с рождението на великия българин и наш гражданин Христо Ботев и 178 години от неговото рождение", каза кметът на Калофер Драгомир Боев.

снимки: БГНЕС

Димитър от Пловдив се включва за втори път в риуала. Той разказа, че харесва традицията, българските празници и смята, че те трабва да се почитат.

Американецът Стивън също е в Калофер. Той сподели, че мого харесва ритуала.

По традиция има и много малки деца. 10-месечният Йордан също ще влезе във водата с баща си Данаил.

Мъжете от Калофер влязоха във водите на река Тунджа навръх Богоявление. С тъпани и гайди те са се прегърнали и вият автентичното мъжко хоро, прославило се из цялата страна и заради което на 6 януари в подбалканския град идват хора от всички краища на България.

Свещеникът хвърля кръста във водата и който го извади ще го предаде на най-младия участник в хорото. Тази година това е Антон, на година и половина. Водата на река Тунджа не е замръзнала, но е достатъчно студена. Мъжете пеят песента "Залюбила е Василка".

В последните години стотици хора идват в града на Ботев, за да се докоснат до традицията. След калоферци във водата ще могат да влязат и гостите на града. Те също са облечени в носии и ще вият хоро във водата.

Вижте още в преките включвания на Антоанета Андреева

# Богоявление #Йордановден #хоро на Йордановден #мъжко хоро #Калофер

Последвайте ни

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Регионални

Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там
Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес
Чете се за: 00:45 мин.
Калофер започна честванията по случай 178 години от рождението на Христо Ботев Калофер започна честванията по случай 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:27 мин.
Овладян е пожарът в склад за батерии в Хасково Овладян е пожарът в склад за батерии в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден! Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ