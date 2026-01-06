БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

18-годишен младеж извади кръста от водите на езерото в столичния квартал "Дружба" (СНИМКИ)

18-годишен младеж извади кръста от водите на езерото в столичния квартал "Дружба" (СНИМКИ)
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Васил Борисов, на 18 години, извади богоявленския кръст от водите на езерото в столичния квартал "Дружба".

"За първи път скачам за кръста. За мен това, че извадих кръста, е знак от Бога, че ще постигна всичко и че Бог е с мен. Горд съм да бъда българин, Бог да пази България", каза младежът.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Общо 40 мъже влязоха във водите на езерото.

„Няма човек, който да не пази съкровеното желание да види Бога, да общува и да бъде с Бога. Бог е непознаваем по своята природа, но велико е неговото човеколюбие, защото той създаде човека да бъде храм божий и да обитава Бог в нас“, каза Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил преди хвърлянето на кръста във водата.

„Сам Господ преодоля тази непреодолима пропаст след грехопадението, когато нашите прародители отстъпиха от него, но божиите съдби и определения са неотменими. Сам той дойде и прие човешката природа, а на днешния ден празнуваме това велико събитие, когато, около 30-годишен, Господ, начевайки своето обществено служение, дошъл на река Йордан“, каза още патриарх Даниил.

Той отслужи Велик богоявленски водосвет, преди това имаше литийно шествие, което тръгна от храма "Св. преп. Наум Охридски".

Сред присъстващите на ритуала по спасяването на богоявленския кръст бяха председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, зам.-кметът по финанси Георги Клисурски, зам.-кметът по екология Надежда Бобчева, кметът на столичния район "Искър" Петко Краев.

