БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Касите на БНБ ще работят извънредно всяка събота до края...
Чете се за: 03:00 мин.
Наводнение в Крумовградско – придошла река скъса...
Чете се за: 02:10 мин.
"Морска администрация" поиска от собственика на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай 40-годишнината на Шенген

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Запази
ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай 40-годишнината на Шенген
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Европейската комисия ще предостави тази година над 40 000 безплатни билети на млади хора по случай 40-годишнината на Шенген.

В допълнение към билетите за пътуване, участниците ще получат и карти за отстъпка, предлагаща хиляди намаления за културни дейности, настаняване, местен транспорт, храна и други услуги. Инициативата е част DiscoverEU - програма от “Еразъм+”, която дава възможност на млади хора безплатно да пътуват в Европа, за да опознаят многообразието на континента. Пътуванията са предимно с влак.

В програмата тази година са включени и информационни сесии за младите хора. Една от тези срещи ще бъде организирана в Лион (Франция) през юли, в контекста на Европейската седмица на младежта 2026 г., с фокус върху солидарността и справедливостта. Там ще се съберат над 200 млади пътешественици от цяла Европа.

Глен Микалеф, комисар по въпросите на междугенерационната справедливост, младежта, културата и спорта, заяви:

"DiscoverEU дава възможност на хиляди млади европейци да опознаят нашия континент, да се запознаят с нови хора и да се убедят сами в ползите от свободното движение. Това специално издание по случай 40-годишнината на Шенген е напомняне, че мобилността е право, което ценим, крайъгълен камък на нашата споделена европейска идентичност."

Този кръг беше отворен за хора, родени между 1 януари 2007 г. и 31 декември 2007 г., както от държави членки на ЕС, така и от асоциирани по "Еразъм+" страни (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Северна Македония, Сърбия и Турция), и привлече 246 782 заявления. От България са избрани 621 участници. От 2018 г. насам над 1,9 милиона млади хора са кандидатствали за 431 931 безплатни билети за пътуване.

#членство в Шенген #безплатни билети #Шенгенско пространство #образователна програма "Еразъм" #Шенген

Последвайте ни

ТОП 24

България и еврото: Как се справят учениците с новата валута?
1
България и еврото: Как се справят учениците с новата валута?
Париж, Лондон и Киев подписаха съвместна декларация за намерения за бъдещо разполагане на сили в Украйна
2
Париж, Лондон и Киев подписаха съвместна декларация за намерения за...
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за спасяването на кръста
3
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за спасяването...
Българската общност във Фрайбург също отбеляза Богоявление
4
Българската общност във Фрайбург също отбеляза Богоявление
Очаква се поскъпване на "Гражданска отговорност" от февруари, но не за всички
5
Очаква се поскъпване на "Гражданска отговорност" от...
17-годишен ученик улови кръста в Лом
6
17-годишен ученик улови кръста в Лом

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
2
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
4
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
5
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
6
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв

Още от: Европа

Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да купят петролния гигант
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да купят петролния гигант
В леден капан: Отменени полети и транспортен хаос в Западна Европа В леден капан: Отменени полети и транспортен хаос в Западна Европа
Чете се за: 01:05 мин.
Последна почит към Брижит Бардо - Сен Тропе се сбогува с кино иконата Последна почит към Брижит Бардо - Сен Тропе се сбогува с кино иконата
Чете се за: 00:45 мин.
След срещата на "Коалицията на желаещите": САЩ се ангажираха да предоставят гаранции за сигурност След срещата на "Коалицията на желаещите": САЩ се ангажираха да предоставят гаранции за сигурност
Чете се за: 02:20 мин.
Париж, Лондон и Киев подписаха съвместна декларация за намерения за бъдещо разполагане на сили в Украйна Париж, Лондон и Киев подписаха съвместна декларация за намерения за бъдещо разполагане на сили в Украйна
Чете се за: 04:55 мин.
Летището в Брюксел предвижда закъснения на полетите заради очакван снеговалеж Летището в Брюксел предвижда закъснения на полетите заради очакван снеговалеж
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Наводнение в Крумовградско – придошла река скъса мост в село в общината (СНИМКИ и ВИДЕО)
Наводнение в Крумовградско – придошла река скъса мост в село...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Касите на БНБ ще работят извънредно всяка събота до края на януари Касите на БНБ ще работят извънредно всяка събота до края на януари
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Изплащат първите пенсии в евро: Пред пощенските клонове се извиха опашки Изплащат първите пенсии в евро: Пред пощенските клонове се извиха опашки
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Кризата с боклука в София: От "Спаси София" призоваха кмета Терзиев да обяви бедствено положение Кризата с боклука в София: От "Спаси София" призоваха кмета Терзиев да обяви бедствено положение
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
"Морска администрация" поиска от собственика на...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Венецуела ще прехвърли петрол на САЩ
Чете се за: 03:40 мин.
По света
В леден капан: Отменени полети и транспортен хаос в Западна Европа
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ