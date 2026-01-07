ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай 40-годишнината на Шенген

Европейската комисия ще предостави тази година над 40 000 безплатни билети на млади хора по случай 40-годишнината на Шенген.

В допълнение към билетите за пътуване, участниците ще получат и карти за отстъпка, предлагаща хиляди намаления за културни дейности, настаняване, местен транспорт, храна и други услуги. Инициативата е част DiscoverEU - програма от “Еразъм+”, която дава възможност на млади хора безплатно да пътуват в Европа, за да опознаят многообразието на континента. Пътуванията са предимно с влак.

В програмата тази година са включени и информационни сесии за младите хора. Една от тези срещи ще бъде организирана в Лион (Франция) през юли, в контекста на Европейската седмица на младежта 2026 г., с фокус върху солидарността и справедливостта. Там ще се съберат над 200 млади пътешественици от цяла Европа.

Глен Микалеф, комисар по въпросите на междугенерационната справедливост, младежта, културата и спорта, заяви:

"DiscoverEU дава възможност на хиляди млади европейци да опознаят нашия континент, да се запознаят с нови хора и да се убедят сами в ползите от свободното движение. Това специално издание по случай 40-годишнината на Шенген е напомняне, че мобилността е право, което ценим, крайъгълен камък на нашата споделена европейска идентичност."

Този кръг беше отворен за хора, родени между 1 януари 2007 г. и 31 декември 2007 г., както от държави членки на ЕС, така и от асоциирани по "Еразъм+" страни (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Северна Македония, Сърбия и Турция), и привлече 246 782 заявления. От България са избрани 621 участници. От 2018 г. насам над 1,9 милиона млади хора са кандидатствали за 431 931 безплатни билети за пътуване.