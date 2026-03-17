БНТ променя програмата си в памет на актрисата Слава Рачева

Българската национална телевизия променя програмата си в памет на актрисата Слава Рачева – гласът на "Педя човек - лакът брада".

Тази вечер, 17 март, след късната емисия "По света и у нас" БНТ 1 ще излъчи документалния филм "Двете къщи на Слава Рачева" – портрет на актрисата.

Утре, 18 март, от 15.00 ч. по БНТ 2 гледайте епизод от предаването "БНТ на 60", посветен на легендата на кукления театър Слава Рачева.

Ръководството и екипът на Българската национална телевизия изказват съболезнования на семейството и близките на Слава Рачева.

Легендата на кукления театър Слава Рачева почина на 88 години.

"С нея си отива цяла епоха, изпълнена с магията на детството, добротата и онзи незабравим глас, който десетилетия наред ни пожелаваше "Лека нощ, деца", съобщиха от Съюза на артистите в България.

