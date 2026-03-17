Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева – гласът на Педя човек - лакът брада

Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева, съобщиха от Съюза на артистите в България.

С нея си отива цяла епоха, изпълнена с магията на детството, добротата и онзи незабравим глас, който десетилетия наред ни пожелаваше "Лека нощ, деца", пишат от Съюза на страницата си във Фейсбук.

Родена в София през 1938 г., Слава Рачева посвещава живота си на изкуството – от ангелското пеене в Хора на софийските девойки до голямата сцена на Столичния куклен театър. Макар да завършва актьорско майсторство в класа на проф. Кръстьо Мирски и Моис Бениеш, нейното истинско призвание остават докрай куклите и децата.

През 1961 г. тя вдъхва живот на образа, който я превърна в национално съкровище – Педя човек - лакът брада. С него тя прекрачва прага на всеки български дом, за да разказва приказки, които възпитават поколения.
Над 80 роли на театралната сцена, сред които любимите Макс и Мориц, Мечо Пух и Бабата от "Рибарят и златната рибка". Емблематичен глас в радиото, дублажа и десетки грамофонни плочи, с които сме заспивали.

Достоен ръководител като директор на Столичния куклен театър в трудните години между 1992 и 1997 г. За своите изключителни заслуги към българската култура тя е удостоена с орден "Св. св. Кирил и Методий" с огърлие – признание за светлината, която разпръсква чрез таланта си.

Светъл път на една голяма актриса и още по-голям човек!

#"Лека нощ, деца" #Педя човек - лакът брада #Слава Рачева #кончина

