Българската федерация по лека атлетика изпрати трима от състезателите си за световния шампионат

На официална церемония Българската федерация по лека атлетика изпрати част от състезателите, които ще представят страната на световното първенство в зала в Торун, Полша.

България изпраща най-многобройния си състав на световно първенство по лека атлетика от 2018 година. Петима атлети ще се опитат да постигнат лични резултати и призови класирания. Сред тях са националния рекордьор на 60 метра Христо Илиев, както и Никола Караманолов, като за първи път в историята страната ще има двама спринтьори на такъв форум.

"Цялата ми подготовка към световното първенство беше с едно огромно настроение. Чакам състезанието с голямо нетърпение. Целите са ми да се класирам за полуфинал. Аз мисля, че за там ми е мястото. Целя да направя още един силен личен резултат, който да слезе под стария националния рекорд на България", заяви Никола Караманолов в интервю за БНТ. "Заминавам с 8-ми резултат. Конкуренцията е убийствена. Мисля, че ще успея да изляза със самочувствие. Ще успея да вляза в шамарите, както се казва и ще влезна на финал", добави Христо Илиев.

Станислав Станков ще дебютира на световно първенство в зала на 60 метра с препятствия.

"Конкуренцията е изключително голяма, наистина. Много добри състезатели ще участват. За мен е успех, че ще стигна до там и ще се състезавам с най-добрите от цял свят", допълни Станислав Станков.

Останалите двама родни състезатели са Божидар Саръбоюков в скока на дължина и Александра Начева в тройния скок при жените.

