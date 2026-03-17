Българската федерация по лека атлетика изпрати трима от състезателите си за световния шампионат

bnt avatar logo від БНТ , Репортер: Виктория Георгиева
БНТ 3 ще излъчи световното първенство.

На официална церемония Българската федерация по лека атлетика изпрати част от състезателите, които ще представят страната на световното първенство в зала в Торун, Полша.

България изпраща най-многобройния си състав на световно първенство по лека атлетика от 2018 година. Петима атлети ще се опитат да постигнат лични резултати и призови класирания. Сред тях са националния рекордьор на 60 метра Христо Илиев, както и Никола Караманолов, като за първи път в историята страната ще има двама спринтьори на такъв форум.

"Цялата ми подготовка към световното първенство беше с едно огромно настроение. Чакам състезанието с голямо нетърпение. Целите са ми да се класирам за полуфинал. Аз мисля, че за там ми е мястото. Целя да направя още един силен личен резултат, който да слезе под стария националния рекорд на България", заяви Никола Караманолов в интервю за БНТ.

"Заминавам с 8-ми резултат. Конкуренцията е убийствена. Мисля, че ще успея да изляза със самочувствие. Ще успея да вляза в шамарите, както се казва и ще влезна на финал", добави Христо Илиев.

Станислав Станков ще дебютира на световно първенство в зала на 60 метра с препятствия.

"Конкуренцията е изключително голяма, наистина. Много добри състезатели ще участват. За мен е успех, че ще стигна до там и ще се състезавам с най-добрите от цял свят", допълни Станислав Станков.

Останалите двама родни състезатели са Божидар Саръбоюков в скока на дължина и Александра Начева в тройния скок при жените.

Вижте целия обект във видеото.

БНТ 3 ще излъчи световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
